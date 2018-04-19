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Yaz ayında güneş gözlüklerine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Yaz ayında güneş gözlüklerine dikkat

Op.Dr. Şeyda Atabay, yaz ayında güneş gözlüklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Açık renkli kişiler güneşten daha fazla etkilenmektedir. Bu açık renk gözlü kişilerdeki göz iris pigmentinin az olması ve ışığı fazlaca geçirmesinden dolayıdır. Gözlerimiz özelliği gereği ışığı alır süzer görme hücrelerine iletir ve görme gerçekleşir. Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gözlük kullanımı bir lüks değildir. Sadece güzellik amacı ile kullanılmamaktadır. Bir göz doktoru olarak 3 yaşından itibaren herkese güneş gözlüğü önermekteyim” dedi.
Güneş gözlüğünün ışığı azaltacak koyulukta, gözü kapatacak ışığı geçirmeyecek büyüklükte olması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, “UV ışınlarını da süzmesi son derece önemlidir. Güneş gözlüğü alırken de seyyar satıcılardan veya kıyafet mağazalarından değil optik mağazalarından almak gerektiği, sağlık açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Güneşten korunmak için daha küçük çocuklarda şapka kullanımları önerilebilir. Ayrıca çıplak gözle direkt güneşe bakmak gibi durumlar görme merkezlerinde geri dönüşü olmayan yanıklara, makulopati durumlarına neden olabildiğinden kesinlikle direkt güneşe bakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

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