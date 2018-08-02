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Yaz aylarında nasıl kilo verilir? Sıcaklarda metabolizmayı hızlandırmak çok daha kolay!

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Yaz aylarında kilo vermek çok daha kolay! Sıcak havaları fırsata çevirebilen kişiler yaz mevsimini kilo vermek için oldukça verimli kullanabilirler. Bu durumun en güzel yanı ise çaba sarf etmenize gerek bile yok. İşin püf noktası ise sıcak havalarda terlemenin artmasından geçiyor. Sıcak hava sayesinde fazla çabalamadan metabolizma hızınız artıyor. Bu da yaz aylarında kilo vermenizi kolaylaştırıyor. Peki metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmak gerekiyor?

Yaz aylarında nasıl kilo verilir? Sıcaklarda metabolizmayı hızlandırmak çok daha kolay!

Metabolizma yavaşladıkça artan kilo, kilo arttıkça yavaşlayan metabolizma etkisine dikkat çekerek bu durumu yumurta – tavuk ilişkisine benzeten Dr. Akkurt, iştah azaltıcı, su içme isteğini artırıcı, terleme yoluyla metabolizmayı hızlandırıcı etkileri nedeniyle yaz sıcağının fırsata çevrilebileceğini söyledi. Kilo vermek isteyenlere özellikle tiroid hormonlarını kontrol ettirmelerini, düzenli uyumalarını, sahip oldukları her bir kilo başına günlük 40 cc su içmelerini önerdi. Dr. Akkurt, aç kalmanın kilo verdirmediğini, sanılanın aksine metabolizmayı yavaşlattığını açıkladı.

Fazla kiloların yalnızca yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam şeklinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, kilo alımının insülin direncinden tiroid yetmezliğine, kalsiyum eksikliğinden gıda intoleranslarına pek çok etkenden kaynaklanabileceğine işaret etti. Dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin öncelikle kapsamlı bir sağlık taramasından geçmeleri ve gerekiyorsa tedaviye yönelmeleri gerektiğini kaydetti. Zayıflamanın önündeki en büyük engellerden birinin metabolizma yavaşlığı olduğunu vurgulayan Dr. Sinan Akkurt, şişmanlığın kronik bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Dr. Akkurt, metabolizmayı canlandırmak için 10 öneride bulundu:

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METABOLİZMAYI CANLANDIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1.Yazın çok terlediğimiz için su ihtiyacımız artar. Su yerine çay, kahve, meyve suyu ya da gazlı içecekler alırsanız su ihtiyacınızı karşılamaz artırırsınız. Hem su ihtiyacınızı karşılamak, hem de metabolizmayı hızlandırmak için her gün kilonuz başına 40 cc su içmelisiniz. Örneğin 70 kiloluk bir kişi 70 x 40 hesabına göre günde 2,8 litre su içmeli.

2.Her öğün öncesi su içmek hem doygunluk hissini, hem de metabolizma hızını destekler.

yazin_kilo_vermek_yaz_aylarinda_kilo_metabolizmayi_hizlandirmak_icin_ne_yapmaliyiz

3.Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak için her gün aynı saatte uyumaya ve sabah 8’den önce uyanmaya özen gösterin. Unutmayın; metabolizmamız ışıkla birlikte harekete geçer.

4.Çayınızı aktardan alacağınız yeşil çay yapraklarıyla demleyin. Türk kahvesi ve yeşil çay, iştahını bastırmak, metabolizma hızını artırmak isteyenler için faydalı bir birleştirmedir. Günde bir iki fincan yeşil çay ve Türk kahvesi içilmesi, hem metabolizmayı hızlandırır, hem de yaşlanmayı geciktirir.

5.Acılar da metabolizmayı harekete geçirir. Soğan, sarımsak, zencefil, pul biber, karabiber ve biberiyeye menülerinizde daha fazla yer açın.

yazin_kilo_vermek_yaz_aylarinda_kilo_metabolizmayi_hizlandirmak_icin_ne_yapmaliyiz

6.Metabolizma hızının belirleyici etkenlerinden biri harekettir. Yazın yüzme, açık hava yürüyüşleri ve bisiklet turları için elverişli bir mevsim olmasından yararlanın. Kas kaybetmek, metabolizma hızını düşürür.

7.Aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Bu nedenle öğün aralarında acıktığınızda bunu görmezden gelmek yerine bir meyve, bir avuç ceviz, badem, leblebi ya da bir bardak ayran gibi seçeneklere yönelin.

8.Sağlık açısından pek çok yararının yanında kilo vermek isteyenler için de metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunan sirkeyi gerek salatalarınızda sos olarak, gerek suyun içine katarak sık sık tüketin. Tabi ki ev yapımı elma sirkesini tercih edin.

9.Maydanoz da önemli bir detoks ve metabolizma hızlandırma aracıdır. Özellikle karaciğer metabolizmasına yaptığı olumlu etkiden yararlanmak için salatalarınızda, kahvaltınızda maydanoza daha fazla yer ayırın.

10.Gıda intoleransları da metabolizmayı yavaşlatır. Sürekli aynı besinlerle beslenenlerde (özellikle un, inek sütü), kronik stres altında yaşayanlarda daha sık rastlanan gıda intoleranslarının tespiti ve tedavisinde biorezonans metodundan yararlanılabilir.

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