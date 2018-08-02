Yaz aylarında nasıl kilo verilir? Sıcaklarda metabolizmayı hızlandırmak çok daha kolay!

Fazla kiloların yalnızca yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam şeklinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, kilo alımının insülin direncinden tiroid yetmezliğine, kalsiyum eksikliğinden gıda intoleranslarına pek çok etkenden kaynaklanabileceğine işaret etti. Dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin öncelikle kapsamlı bir sağlık taramasından geçmeleri ve gerekiyorsa tedaviye yönelmeleri gerektiğini kaydetti. Zayıflamanın önündeki en büyük engellerden birinin metabolizma yavaşlığı olduğunu vurgulayan Dr. Sinan Akkurt, şişmanlığın kronik bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Dr. Akkurt, metabolizmayı canlandırmak için 10 öneride bulundu:

Metabolizma yavaşladıkça artan kilo, kilo arttıkça yavaşlayan metabolizma etkisine dikkat çekerek bu durumu yumurta – tavuk ilişkisine benzeten Dr. Akkurt, iştah azaltıcı, su içme isteğini artırıcı, terleme yoluyla metabolizmayı hızlandırıcı etkileri nedeniyle yaz sıcağının fırsata çevrilebileceğini söyledi. Kilo vermek isteyenlere özellikle tiroid hormonlarını kontrol ettirmelerini, düzenli uyumalarını, sahip oldukları her bir kilo başına günlük 40 cc su içmelerini önerdi. Dr. Akkurt, aç kalmanın kilo verdirmediğini, sanılanın aksine metabolizmayı yavaşlattığını açıkladı.

METABOLİZMAYI CANLANDIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER



1.Yazın çok terlediğimiz için su ihtiyacımız artar. Su yerine çay, kahve, meyve suyu ya da gazlı içecekler alırsanız su ihtiyacınızı karşılamaz artırırsınız. Hem su ihtiyacınızı karşılamak, hem de metabolizmayı hızlandırmak için her gün kilonuz başına 40 cc su içmelisiniz. Örneğin 70 kiloluk bir kişi 70 x 40 hesabına göre günde 2,8 litre su içmeli.

2.Her öğün öncesi su içmek hem doygunluk hissini, hem de metabolizma hızını destekler.

3.Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak için her gün aynı saatte uyumaya ve sabah 8’den önce uyanmaya özen gösterin. Unutmayın; metabolizmamız ışıkla birlikte harekete geçer.

4.Çayınızı aktardan alacağınız yeşil çay yapraklarıyla demleyin. Türk kahvesi ve yeşil çay, iştahını bastırmak, metabolizma hızını artırmak isteyenler için faydalı bir birleştirmedir. Günde bir iki fincan yeşil çay ve Türk kahvesi içilmesi, hem metabolizmayı hızlandırır, hem de yaşlanmayı geciktirir.