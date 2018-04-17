Yaz aylarında saç ektirenler dikkat

Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yaz aylarında saç ekimi yaptıran kişilerin serin ortamlarda bulunmasının ekimin başarısı açısından önemli olduğunu söyledi.

Yaz aylarında genellikle tatile gelen kişilere saç ekimi yapıldığını, ülkemizde ise saç ekiminin sonbahar ve kış aylarında tercih edildiğini dile getiren Gülgör, "Yaz aylarında hasta sıcaktan dolayı zor durumlar yaşayabiliyor. Kafa derisi terleyebiliyor ve kişi terini silmek isteyebiliyor. Bu sırada elini saçına götürüp, ekim yapılan alana tahriş edebiliyor. Bu tarz sorunların yaşanmaması için havaların serin olması operasyon sonrası açısından artı değer katıyor. Havaların serinlemesi doğal klima etkisi yaparak, terlemenin önüne geçiyor ve hastanın kafa derisini ellemesine engel oluyor. Yaz aylarında işlem yapılan hastalara ise serin ortamda bulunmalarını öneriyoruz. Ayrıca yazın terlemelerden dolayı sık sık ekim yapılan bölgeyi yıkama isteği duyacaktır" diye konuştu.

"Olumsuz düşüncelere kapılmayın"

Saç ekimi yaptırmak isteyen fakat kafasında soru işaretleri olan kişiler için önemli ipuçları veren Gülgör, "Hastalarımız bunu cerrahi bir operasyon olarak düşünmesinler. Saç ekimini kozmetik ve estetik bir işlem olarak düşünmeliler. ’Canım yanacak, ağrım olacak’ gibi düşüncelere kapılmasınlar. Çünkü saç ekimi, hastane ortamında, uzman doktorlar nezaretinde yapılır. İlk iğneyi hisseder, gerisini hissetmezsiniz. İşlemden 8 saat sonra ortaya yeni bir yüze kavuşursunuz. Yalnızca ekimin yapıldığı ilk üç gün biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hastalar ekimden 8 saat sonra yeni bir görünüm ve profile kavuşur. Bu durum da ekim yapılan kişi için motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.