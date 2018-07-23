Yaz aylarında yaşanan kadın hastalıkları korkulu rüyanız olmasın

Kavurucu sıcaklarda kimimiz yazlıklarda, kimimiz tatil yöresinde veya hafta sonları şehirdeki turistik mekanlarda deniz veya havuzun keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Yaz ayları eğlenmek, dinlenmek, aileyle zaman geçirirken zihnimizi biraz olsun boşaltmak için en keyifli mevsim. Ancak aşırı sıcak hava, fazla terleme ve hijyen koşularındaki olumsuzluklar nedeniyle jinekolojik problemlerin de daha sık görüldüğü bir dönem. Bu nedenle sıcakların tetiklediği hastalıklara karşı önlem alarak korunmanız çok önemli. Dikkat etmenize rağmen çeşitli sorunlar başladıysa altta yatan nedenlere yönelik tetkik ve tedavi için doktora başvurmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Peki neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu yaz aylarında en sık görülen 4 kadın hastalığını ve bu sorunlara karşı hangi önlemleri almanız gerektiğini anlattı, önemli bilgiler verdi.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU



İdrar yolu enfeksiyonları, idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olması nedeniyle kadınlarda daha sık görülüyor. Havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle bakterilere daha çok maruz kalınması sonucu yaz aylarında görülme sıklığı daha da artıyor. İdrar yolu enfeksiyonunun en tipik belirtileri, idrar sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi. Sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, karında şişlik, bulanık ve kokulu idrar da diğer belirtilerini oluşturuyor. Tanı konulması ve tedavisi kolay olmakla birlikte, eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor.