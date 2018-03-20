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Yaz estetiğinde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz dönemine girerken dikkat edilmesi gereken estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Kadın ve erkeklerin, kendilerini daha iyi hissetmek için istedikleri görünüme kavuşmak adına estetik operasyonlara başvurma oranı artıyor. Yaza gireceğimiz bu dönem bazı estetik operasyonlar için oldukça uygun olabiliyorken, bazı estetik operasyonlar için ise yanlış olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz dönemine girerken dikkat edilmesi gereken estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Ünal, yazın istenilen pürüzsüz bacaklar, göğüs estetiği, düz bir karın, kırışıklıklardan uzak bir cilt ve orantılı yüz hatları için kadınların sıklıkla operasyonlara başvurduklarına değindi.

Yaz döneminde yapılacak estetikler
Her mevsimde farklı estetik operasyonların yapılabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz döneminde göğüs estetiği işlemlerinin ağırlıklı olarak tercih edildiğini, bununla birlikte karın germe, erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti ameliyatlarının yapıldığını ifade etti. Yüz bölgesine yapılacak operasyonlarda, güneş ışığından olabildiğince kaçınmak gerektiğinin önemine değinen Doç. Dr. Ünal, burun ameliyatından sonra bir takım morluk ve şişlikler olabileceğini belirterek, deniz ve güneş gerektiren tatil planının ameliyattan 1 ay sonra yapılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Ünal, burun ameliyatı sonrası bolca güneş kreminin kullanılması ve iyileşme süreci içinde gözlük kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğlen saatlerine dikkat
Sosyal ortamların daha da arttığı yaz aylarında insanların daha iyi görünmek için estetik operasyonlara başvurduğunu söyleyen Doç. Dr. Ünal, mevsimlere göre tercih edilen operasyonlarda iyileşme sürecine dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Ünal, yüz germe ve yüzdeki diğer cerrahi işlemlerin de yazın yapılabileceğinden bahsederek, kesi izi olan tüm hastaların güneşin yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğine ve güneş kremleriyle güneşten korunmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Ünal, operasyondan birkaç hafta sonra morluk ve yaraların geçmesinin akabinde güneşin yoğun olmadığı saatlerde güneş ve havuza girilebileceğini dile getirdi.

Yüz bölgesine operasyon yaptıran hastaların kenarlıklı şapka kullanabileceklerini ifade eden Doç. Dr. Çiğdem Ünal, iyi havalandırılmış ortamlarda vakit geçirmeye özen gösterilmesi gerekir. Güneşten ve sıcaktan korunduğu takdirde estetik işlemlerin yapılmasında hiçbir sakınca görülmez. Havaların nemli veya kuru olması, sıcak ya da soğuk olması da ameliyat sonrası kanama riskinde ve operasyon yapılmasında etkili bir durum değildir. Yaz aylarında ameliyat sonrası iyileşme sürecince ödemlerin geçmesine dikkat edildiğinde kışa göre çok belirgin bir fark göstermemektedir’’ dedi.

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