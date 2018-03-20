Yaz estetiğinde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz dönemine girerken dikkat edilmesi gereken estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Kadın ve erkeklerin, kendilerini daha iyi hissetmek için istedikleri görünüme kavuşmak adına estetik operasyonlara başvurma oranı artıyor. Yaza gireceğimiz bu dönem bazı estetik operasyonlar için oldukça uygun olabiliyorken, bazı estetik operasyonlar için ise yanlış olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz dönemine girerken dikkat edilmesi gereken estetik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Ünal, yazın istenilen pürüzsüz bacaklar, göğüs estetiği, düz bir karın, kırışıklıklardan uzak bir cilt ve orantılı yüz hatları için kadınların sıklıkla operasyonlara başvurduklarına değindi.

Yaz döneminde yapılacak estetikler

Her mevsimde farklı estetik operasyonların yapılabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Çiğdem Ünal, yaz döneminde göğüs estetiği işlemlerinin ağırlıklı olarak tercih edildiğini, bununla birlikte karın germe, erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti ameliyatlarının yapıldığını ifade etti. Yüz bölgesine yapılacak operasyonlarda, güneş ışığından olabildiğince kaçınmak gerektiğinin önemine değinen Doç. Dr. Ünal, burun ameliyatından sonra bir takım morluk ve şişlikler olabileceğini belirterek, deniz ve güneş gerektiren tatil planının ameliyattan 1 ay sonra yapılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Ünal, burun ameliyatı sonrası bolca güneş kreminin kullanılması ve iyileşme süreci içinde gözlük kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.