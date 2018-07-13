"Yaz gribinin süresi en fazla bir hafta"

LEFKOŞA, (DHA)- Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan gribal enfeksiyonların yazın da görülebileceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, "Burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi belirtiler gösteren yaz gribi genellikle bir haftadan fazla sürmez. Bir haftadan fazla devam eden şikayetlerde ise mutlaka bir hekime başvurulmadı gerekir" dedi.

Gribin kış aylarında sık karşılaşılan bir hastalık olmasına rağmen bütün yıl boyunca görülebildiğini söyleyen Sirkeci, "Hastalık influenza isimli virüslere bağlı olarak gelişir. Bununla birlikte ülkemizde her türlü üst solunum yolu enfeksiyonu grip olarak adlandırılıyor. Oysa üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan birçok virüs bulunuyor ve benzer şikayetlere neden olabiliyorlar. Yaz gribi burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle seyreder ve yaklaşık dört veya beş günde iyileşme eğilimindedir. Ateş ve kas ağrısı olmaksızın burun akıntısı ve hapşırık varlığında ise özellikle yaz aylarında alerjik hastalıklar akla gelmelidir. Çünkü yaz ayları alerji hastalıklarının özellikle çok olduğu aylardandır" diye konuştu.