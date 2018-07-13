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"Yaz gribinin süresi en fazla bir hafta"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan gribal enfeksiyonların yazın da görülebileceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd.

LEFKOŞA, (DHA)- Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan gribal enfeksiyonların yazın da görülebileceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, "Burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi belirtiler gösteren yaz gribi genellikle bir haftadan fazla sürmez. Bir haftadan fazla devam eden şikayetlerde ise mutlaka bir hekime başvurulmadı gerekir" dedi.

Gribin kış aylarında sık karşılaşılan bir hastalık olmasına rağmen bütün yıl boyunca görülebildiğini söyleyen Sirkeci, "Hastalık influenza isimli virüslere bağlı olarak gelişir. Bununla birlikte ülkemizde her türlü üst solunum yolu enfeksiyonu grip olarak adlandırılıyor. Oysa üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan birçok virüs bulunuyor ve benzer şikayetlere neden olabiliyorlar. Yaz gribi burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle seyreder ve yaklaşık dört veya beş günde iyileşme eğilimindedir. Ateş ve kas ağrısı olmaksızın burun akıntısı ve hapşırık varlığında ise özellikle yaz aylarında alerjik hastalıklar akla gelmelidir. Çünkü yaz ayları alerji hastalıklarının özellikle çok olduğu aylardandır" diye konuştu.

"İYİLEŞMEK İÇİN İSTİRAHAT VE BOL SIVI TÜKETİMİ"

Hastalık süresince en önemli konunun yeterince istirahat etmek ve bol sıvı almak olduğunu hatırlatan Sirkeci, antibiyotiklerin ise viral enfeksiyonlarda hiçbir etkinliği olmadığını, kullanılmaması gerektiğini, 4- 5 günden fazla süren ve aratarak devam eden şikayetlerde ise bir hekime başvurmanın uygun olacağını ifade etti.

Uzun süren şikayetlerde hastalığın yaz gribi olmayabileceğinin akılda bulundurulması gerektiğini söyleyen Sirkeci, gribin ağır seyredebileceğinin ya da grip enfeksiyonunun üzerine bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceğini de sözlerine ekledi. Sirkeci, "Özellikle çocuklar, kronik akciğer, karaciğer, böbrek, kalp hastalığı, şeker hastalığı olan bireylerde hastalık daha ağır seyredebileceğinden hastalar çok daha dikkatli olmalıdır. Gribin, hafif burun akıntısı, kırgınlıktan çok, yüksek ateş, yoğun kas ağrısı, ciddi akciğer enfeksiyonlarına dahi yol açabilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır" diyerek sözlerini sürdürdü.

"TEMİZLİĞİ YAPILMAMIŞ KLİMALAR ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLAR BARINDIRABİLİR"

Yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte kullanımı yoğunlaşan klimaların önemli enfeksiyon kaynakları olduğunu söyleyen Sirkeci, klimaların ölümcül olabilecek viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarını barındırabileceğini, bu nedenle klima temizliğin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Hastalıktan korunmanın en etkin yolunun hasta olan bireylerle temastan uzak durmak ve el yıkamak olduğunu ifade eden Sirkeci, "Hasta olan bireylerin özelikle kronik hastalığa sahip yakınları ile hasta olduğu süreçte yakın temastan sakınmaları gereklidir. Yeterince sıvı alımı, sağlıklı beslenme ve istirahat etmek çoğu zaman yeterlidir ancak nadir de olsa hastalığın ciddi seyredebileceği unutulmamalıdır" dedi.

(FOTOĞRAF)

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