Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

İnternet kullanıcılarının hayatlarını sosyal medya üzerinden birbiriyle paylaşması, herkesi daha sağlıklı ve formda bir yaşam sürmeye teşvik ediyor. Yıl boyunca arama motorları üzerinde yapılan fit beslenme, kilo verme, diyet gibi aramalar, yaz aylarına doğru %22’ye varan oranlarda yükselişe geçiyor. Kış aylarında tüketilen karbonhidrat ve yağlı ürünler sonucunda formdan düşen kullanıcılar, şubat ayından itibaren yaza hazırlanmak için ilk çareyi internette arıyor. Yaz döneminde özellikle sağlıklı beslenmeye uygun meyve ve sebzelerle hazırlanan tariflerin aramaları da yine aynı şekilde yükseliş gösteriyor.

Google arama trendleri verilerine göre yıl boyunca “diyet” kelime araması 60.500 aylık ortalama ile seyir ederken yaz aylarına doğru arama hacminin %22’lik bir artış ile 74.000 seviyesine çıkıyor. Aynı şekilde “kilo verme” anahtar kelimesinin yıl ortalamasında aylık olarak 27.100 araması varken özellikle Nisan ayında bu sayı %82’lik bir artışla 49.500’e yükseliyor.

Kilo verme yolculuğunu sosyal bir deneyim hâline getirme trendi de kullanıcılar arasında oldukça popüler. Kişisel kilo verme yolculuklarını YouTube ya da Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden günlük ya da haftalık paylaşımlarla takipçilerine sunan kullanıcılar, “daha sağlıklı bir hayat” ortak paydasında dijital toplulukların meydana gelmesini sağlıyor.