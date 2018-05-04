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Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında kilo vermek ve forma girmek için yapılan sorgular artıyor. Mynet Yemek en sağlıklı ve nitelikli içerikleri sağlıklı ve mutlu bir yaz geçirmek isteyen kullanıcılara sunuyor.

Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

İnternet kullanıcılarının hayatlarını sosyal medya üzerinden birbiriyle paylaşması, herkesi daha sağlıklı ve formda bir yaşam sürmeye teşvik ediyor. Yıl boyunca arama motorları üzerinde yapılan fit beslenme, kilo verme, diyet gibi aramalar, yaz aylarına doğru %22’ye varan oranlarda yükselişe geçiyor. Kış aylarında tüketilen karbonhidrat ve yağlı ürünler sonucunda formdan düşen kullanıcılar, şubat ayından itibaren yaza hazırlanmak için ilk çareyi internette arıyor. Yaz döneminde özellikle sağlıklı beslenmeye uygun meyve ve sebzelerle hazırlanan tariflerin aramaları da yine aynı şekilde yükseliş gösteriyor.

Google arama trendleri verilerine göre yıl boyunca “diyet” kelime araması 60.500 aylık ortalama ile seyir ederken yaz aylarına doğru arama hacminin %22’lik bir artış ile 74.000 seviyesine çıkıyor. Aynı şekilde “kilo verme” anahtar kelimesinin yıl ortalamasında aylık olarak 27.100 araması varken özellikle Nisan ayında bu sayı %82’lik bir artışla 49.500’e yükseliyor.

Kilo verme yolculuğunu sosyal bir deneyim hâline getirme trendi de kullanıcılar arasında oldukça popüler. Kişisel kilo verme yolculuklarını YouTube ya da Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden günlük ya da haftalık paylaşımlarla takipçilerine sunan kullanıcılar, “daha sağlıklı bir hayat” ortak paydasında dijital toplulukların meydana gelmesini sağlıyor.

BU AYLARDA "YULAF EZMESİ" VE "HAŞLANMIŞ LİMON DİYETİ" EN ÇOK ARANAN KELİMELER

Fit ve sağlıklı beslenme için Mynet Yemek’e giren kullanıcılar, yaz dönemlerinde daha çok detoks tariflerine ilgi gösteriyor. Kullanıcılar burada, doktorlar tarafından hazırlanan reçeteleri baz alma imkanı buluyor. Ocak 2018’den bu yana Mynet Yemek’e arama motorlarından “yulaf ezmesi” ve “haşlanmış limon diyeti” aramaları ile gelen kullanıcıların sayısının yüksek olduğu gözlenirken, kullanıcıların alternatif beslenme yöntemleriyle kendileri için fit beslenme planları çıkardığı anlaşılıyor.

Tüm bunların yanı sıra Mynet Yemek’in Facebook üzerinde paylaştığı diyet tarifler ve detoks kürleri özellikle bahar aylarında büyük bir izlenme alarak, benzer içerikler arasında hızla öne çıkıyor. Kış boyunca kaybedilen formu yeniden kazanmak ve yaza daha fit girmek isteyenler soluğu yararlanabilecekleri kaynaklarda buluyor. Diyet ürünlerin kullanımını Mynet Yemek aracılığıyla daha detaylı bir şekilde izleyebilen kullanıcılar, yaz aylarını sağlıklı ve mutlu geçirmek için ihtiyaç duydukları ipuçlarını elde ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme Mynet yemek

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