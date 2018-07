Yaz meyvelerini ne kadar tüketmeli? Bu rakamlara dikkat!

Günümüzde her mevsim her meyveyi bulmak mümkün hale gelse de, sağlıklı olan, her meyveyi kendi mevsiminde tüketmek; tüketim miktarına da dikkat etmek! Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, içerdikleri vitaminler ve minerallerle her biri şifa deposu olan meyvelerin buna karşın aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar verdiğini vurgulayarak “Bağışıklık sistemini güçlendiren, cildi yenileyen, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilmediğinde sağlığa zararlı hale gelmektedir. Özellikle diyabet hastaları çok daha dikkatli olmalı” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yaz meyvelerinde ideal tüketimin formüllerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ÜZÜM



Kemik yapısının güçlü olmasında önemli olan bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içeren üzüm, düzenli olarak tüketildiğinde, osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik erimelerinin başlamasına engel oluyor. Sinir sistemini güçlendiren, beyin yapılarını koruyan ve akne tedavisinde etkili olan üzümün bir porsiyonu 15 adede denk geliyor. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için bu sayının aşılması karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor.