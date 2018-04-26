Yaza müthis başlayın! İşte hayatınızı değiştirecek detoks tarifi

Bahar, doğanın doğum mevsimi. Bizlerin de hayatımıza bir göz gezdirmemiz ve yeni planlar yapmamız için ideal bir dönem. Bu değişimi sağlıklı bir detoksla başlatabilirsiniz. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Güzel bir detoks sayesinde hayatınızda birçok şeyi yapmaya karşı enerjinizi ve isteğinizi artırabilir, şişkinliğinizi ve hazımsızlık sıkıntılarınızı azaltabilir, kış aylarında sağlıksız beslenme sonucu ve hastalıklara bağlı olarak gelişen toksinlerden kurtulabilirsiniz” diyor.
DETOKS SADECE KİLO VERMEK İÇİN DEĞİL
Detoksun kilo verme yöntemi değil, sağlık için bilinçli gıda seçimi ile yapılması gereken bir süreç olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, detoks sırasında stresten uzak durmanın, doğru nefes alıp vermenin, kişisel hijyene dikkat etmenin ve egzersiz yapmanın da önemli olduğunu söylüyor. Diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olanların, hamileler ve emziren annelerin kesinlikle detoks uygulamaması gerekiyor. Detoksun uzman eşliğinde 3-7 gün arası uygulanması, daha sonra yeterli ve dengeli beslenme programı takip edilmesinin şart olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, bahar detoksu ile yenilenmenin püf noktalarını yazdı, sağlıklı 2 detoks içeceği tarifi verdi…
HAZIR GIDA TÜKETMEYİN
Detoks, gün içerisinde sadece detoks içecekleriyle beslenmek, başka hiçbir şey yememek anlamına gelmiyor! Gün içerisinde hayvansal kaynaklı gıdaların, işlenmiş ve rafine gıdaların, ambalajlı gıdaların olmadığı, bol sebze ve meyvelerin oluşturduğu bir beslenme planı uygulayın. Örneğin; karahindiba yeşilliği, ıspanak, pazı, maydanoz, kuşkonmaz, rezene, yeşil lahana (kara lahana) gibi. Tamamen doğal gıdalar tüketin. Detoks karışımlarını ana veya ara öğünlerde tercih edebilir, bunun dışında acıktığınızda da ara ara tüketebilirsiniz. Size uygun bir plan yapması için uzmandan destek almak önemli.
KAFEİNİ AZALTIN
Kahve, siyah çay ve süt tüketmeyin. Onların yerine günde 2-4 kupaya kadar bitkisel çayları tercih edin. Bu dönem içerisinde güne yaygın şekilde ortalama 2,5-3 litre su tüketin. Suyunuzu lezzetlendirebilmeniz için limon veya nane koyabilirsiniz.
ALKOL TÜKETMEYİN
Detoks sırasında alınan alkol, kan şekeri düzenini olumsuz şekilde etkileyeceği, pankreas ve karaciğeri yoracağı için tüketilmemeli.
TER ATIN
Ter atmak vücudunuzdan toksinlerin atılmasını sağlar. O nedenle yürüyün, bisiklete binin, dans edin, ip atlayın. Yani olabildiğince ter atmak için hareket edin.
ERKEN UYUYUN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Detoks zamanında dinlenmek önemli. Vücudumuz en iyi kendini gece boyunca dinlendirir ve onarır. Bu nedenle çok geç yatmadan erken yatıp uyumalıyız. Doğru nefes alıp vermek, stresten uzak durmak, her gün ılık suyla duş almak da önemli” diyor.
Uzmanından ‘Bahar Detoksu’ için 2 özel içecek:
Tarif 1
1 su bardağı su
½ su bardağı limon suyu
3-4 yaprak roka
1-2 yaprak karahindiba yeşilliği
1-2 yaprak yeşil lahana
1 orta boy elma
1 orta boy armut
½ çay kaşığı zencefil
¼ çay kaşığı acı biber
İsteğe bağlı bu karışımı tatlandırmak içine az bal veya akçaağaç şurubu ilave edebilirsiniz. Tüm bu ürünleri blender yardımı ile güzel bir içecek haline getirerek günde 2-4 bardak kadar tüketebilirsiniz.
Tarif 2
1 çorba kaşığı taze rendelenmiş zencefil
½ avakado
1 su bardağı soğutulmuş yeşil çay
Az kişniş
1 su bardağı kıyılmış bebe lahana
1 dilim doğranmış ananas
1limonun suyu
1 küçük boy doğranmış salatalık
Tüm yiyecekler blenderden geçirilip tüketilecek.
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