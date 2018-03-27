Yazıcı: “Kalça ağrısı çekenler mutlaka doktora başvurmalı”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kalça ağrısı çekenlerin mutlaka bir muayene olması gerektiğini söyledi. Yazıcı, kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşan kişinin günlük yaşantısına normal olarak devam edebileceğini belirtti.

İki kalçasında çocukluktan beri ağrı olan ve yürümekte zorluk çeken 41 yaşındaki Ayşe Çökeren’e, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı tarafından başarılı bir kalça protezi ameliyatı yapıldı. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kalça protezi ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Kalça ağrısının birçok kişinin karşı karşıya kalabildiği bir rahatsızlık olduğunu belirten Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Bu yüzden en küçük bir zorlanma da ya da değişik sebeplerden ötürü sakatlanma, yıpranma ve aşınmalar meydana gelmektedir. Bu durum ise kalça da çekilmez ağrılara neden olmaktadır. Bu durum doğal olarak tıbbi bir tedavinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Kalça ekleminin eski sağlığına kavuşabilmesi için hastanın kalça protezi ameliyatı olması gerekebilmektedir. Bunu yapılan muayene sonrası hasta ile yapılan görüşmenin ardından karar alınmaktadır. Kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşan kişinin de günlük yaşantısına eskiden olduğu gibi rahatlıkla devam edebildiğini de hatırlatmak istiyorum” dedi.