Yazın ateş yükselmesi neden olur? Yazın çıkan ateş nasıl düşürülür?

Yaz aylarında her ne kadar hastalığı aklımıza getirmek istemesek de, açıkta satılan gıdalar, ortak alanların fazla kullanımı, kene ve sivrisinek gibi birçok etken enfeksiyonların görülme sıklığını da artıyor. Beraberinde de ateş geliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Büke, yaz aylarıyla artışa geçen ve kendini ateşle gösteren sorunlar ve çözüm önerilerini anlatıyor...

GASTROENTERİTLER



Yaz aylarında en sık rastlanan enfeksiyonların başında geliyor. Gıdalar ve sularla bulaşabilen bu enfeksiyonlar, karın ağrısı, ishal ve bir kısmı da yüksek ateşle seyrediyor. Hastalıktan korunmak için, öncelikle hijyenik olmayan, iyi pişirilmemiş açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmak, yıkanmamış sebze ve meyveleri tüketmemek, suların temiz olduğundan emin olmak ve hiçbir şekilde hekime danışmadan antimikrobiyal ilaç kullanmamak gerekiyor.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ, LYME VE Q ATEŞİ



Yüksek ateşle seyreden ve kenelerle bulaşan bu hastalıklar ülkemizde de görülüyor. Korunmak için, kenelerin bulunabileceği sulak, çalılık, ormanlık ve kırsal alanlarda gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. Ayrıca, kene ile temas etmiş kişilerin de, ciddi sonuçlara neden olabilecek bu hastalıklar yönünden değerlendirilebilmesi için, mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.