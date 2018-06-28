Yazın nasıl beslenmeli? Uzmanlardan yaza özel 7 beslenme önerisi

Yaz sıcaklarında beslenmeye ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Zira sıcaklıklarla birlikte vücuttan su atımı da artacağı için günlük 2,5-3 litre su içmek ve kızartma, kavurma gibi yağlı besinleri tüketmemek çok önemli. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili “Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmeyi ihmal etmemek, meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Günlük beslenmenizde dört yapraklı yonca modelini uygulayın” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili dört yapraklı yonca modelini anlattı, yaz beslenmesinde uymanız gereken 7 kritik öneride bulundu.

**YEŞİL YAPRAKLI MEVSİM SEBZELERİ TÜKETİN

Vücut direncinizi artırmak için mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketin. Günde 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmeli.

YAĞLI BESİNLER VE KIZARTMADAN KAÇININ

Kızartma ve kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılmış yiyecekler tüketin.