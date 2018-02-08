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Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

08.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, tabağınızdaki yemeklerin kanserin büyüme ve yayılma hızını etkileyebileceğine dair kanıtların arttığını olduğunu söylüyor.

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, tabağınızdaki yemeklerin kanserin büyüme ve yayılma hızını etkileyebileceğine dair kanıtların artmakta olduğunu söylüyor. Hayvanlar üzerinde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmalara göre meme tümörleri asparajin olmadan büyümekte zorlandı.

Bir aminoasit (proteinlerin yapı taşı) olan asparajin, adını kuşkonmazdan (asparagus) alıyor. Asparajin, kuşkonmazın yanı sıra kümes hayvanlarının etinde, deniz ürünlerinde ve pek çok başka gıdada bulunuyor. Bilim insanları kanserlerin ihtiyaç duyduğu gıdalardan yola çıkarak gelecekte yeni tedaviler geliştirmeyi umuyor.

'Gelecekte hastaların diyetlerini buna göre ayarlayabiliriz'

Cambridge Enstitüsü Kanser Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada agresif bir meme kanseri türüne yakalanan fareler üzerinde yapılan araştırmalarda fareler genellikle birkaç hafta içinde ölüyordu. Fakat asparjin oranı düşük olan gıdalarla beslenen farelerde tümörler büyümekte zorlandı.

Prof. Greg Hannon "Bu çok büyük bir değişiklikti" diyor ve ekliyor: "Belli kanser türlerinin belli gıdalara bağımlı olduğuna yönelik kanıtların arttığını görüyoruz. Gelecekte hastaların diyetlerini buna göre ayarlayabilir veya ilaçlar kullanarak kanser hücrelerinin bu besinlere erişimini kısıtlayabiliriz. Böylece terapilerin etkisi artar."

Geçen yol da Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar serin ve glisin türü aminoasitlerin alınmaması durumunda bağırsak kanseri ve lenfomanın gelişmesinin yavaşladığını fark etmişti.

Henüz insanlarda yapılmadı

Tümör başlangıçta nadiren ölümcül ancak metastaz sonucu yayılmasıyla ölümcül hale geliyor. Kanserli bir hücre yayılırken büyük değişimlerden geçiyor. Tümörden ayrılıyor, dolaşım sisteminde hayatta kalıyor ve başka bir yerde yayılmayı başarıyor.

Araştırmacılara göre kanserli hücre asparjini bu süreçlerde kullanıyor. Ama kuşkonmaz sevdalılarının şimdilik korkmasına gerek yok: Bu araştırmalar henüz insanlarda yapılmadı ve asparjinden kaçınmak da zor.

Bilim insanları uzun vadede kanser hastalarına tüm besinler açısından dengeli fakat içinde asparjin olmayan gıdalar verileceğini düşünüyor. Cambridge Enstitüsü Kanser Araştırma Merkezi'nin baş klinisyeni Prof. Charles Swanton'a göre "L-asparaginase adlı ilacın, asparjin bağımlısı olan akut lenfoblastik lösemi tedavisinde halihazırda kullanılıyor olması ilginç bir durum.

Swanton, "Gelecekte bu ilacı meme kanseri hastaları da kullanabilir" diyor.

Fakat bulgularla ilgili daha fazla araştırma gerekiyor. Meme Kanseri Şimdi örgütü yöneticisi Barones Delyth Morgan, bu araştırmanın bulgularına bakarak hastaların büyük diyet değişikliklerine gitmemesini söylüyor: "Hastaların belli gıda gruplarını tamamen dışarda bırakmasını tavsiye etmiyoruz. Tüm hastaların sağlıklı ve çeşitliliği bol bir diyete sahip olmasını tavsiye ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kanser kuşkonmaz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Biz de organik hoşaf icat ettik: )
organik hoşafçılar bu buluştan faydalanmasın organik hoşaf ile çare arasınlar
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