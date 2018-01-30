Yedikleriniz-içtikleriniz stresinizi artırıyor olabilir mi?

KAHVE

Az miktarda alınan kahve/kafein dikkati ve konsantrasyonunu artırırken, 200-300 mg’ın üstünde kafein almak stres hormonu ve adrenalin salgısına neden olarak sizi stresli ve kaygılı yapar.

Fazla miktarda alınan kafein, vücuttan daha fazla magnezyum atılmasına neden olarak, magnezyumun sakinleştirici etkisinden yararlanamamanızı ve daha sinirli olmanıza neden olur.

Kafein uyku kalitesini bozduğu için de, uzun vadede sizi daha gergin yapar.

ÇAY

Çayın içerisindeki Tein, kafeinin ikiz kardeşidir. Kafein molekülü daha serbestken, tein dokulara daha bağlıdır. Bu nedenle teinin etkisi, kafeinden daha uzun sürede ortaya çıkar. Çayı, kahveye kıyasla daha çok sulandırdığımız için daha az yoğunlukta alırız. Sonuç olarak 2 bardak demli çayın, 1 fincan kahve ile aynı olduğunu unutmayın.

ŞEKER

Şekerli besinler tüketmek, özellikle tek seferde ve yüksek miktarlarda tüketildiklerinde fazla insülin salgılanmasına, gereğinden fazla salgılanan insülin ise kısa sürede kan şekerinde düşmelere neden olur. Kan şekeri düşmeleri beyni daha irritabl yaparak sizi sinirli ve gergin yapar. Kan şekeri düşüşleri aynı zamanda stres cevabını ortaya çıkararak stres düzeylerinin artmasına neden olur.