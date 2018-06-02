"Yediklerinizin 4’te 1’ini azaltarak kanser riskinden kurtulabilirsiniz"

Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Sınırlı kalori alımına yönelik gerçekleştirilen araştırmalar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle hastalık riskinin ve yaşlanma sürecinin azaldığını ortaya koydu. Uzman Diyetisyen Özlen Tamer Otman insanların da yediklerinde dengeli bir azaltmaya gittikleri takdirde hastalıklardan korunma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi. Otman, “Yediklerinizin 4’te 1’ini azaltırsanız kansere yakalanma riskiniz de azalır” dedi.

Çok veya az yemenin kişiler üzerinde zararları olduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Özlen Tamer Otman, “Bir kişi için yeterli ve dengeli beslenmeyi saptamamız gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme unsurları da kişiden kişiye değişebilmektedir” diye konuştu.

Sınırlı kalori alımına yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Otman, bu kısıtlamalar yapılırken bireylerin beden kütle indeksleri, yaşam koşulları ve genetik faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.