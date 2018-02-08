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Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te evinde yemek yerken yere düşen ve bilincini kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Şükrü Maraşlı, günler süren tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.Gaziantep’te yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Şükrü Maraşlı, evinde yemek yerden aniden yere düştü.

Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

Gaziantep’te evinde yemek yerken yere düşen ve bilincini kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Şükrü Maraşlı, günler süren tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Şükrü Maraşlı, evinde yemek yerden aniden yere düştü. Bilincini kaybeden Maraşlı, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Medical Park Gaziantep Hastanesi Acil Servisine getirildi. Sağ tarafı tutmayan Maraşlı’ya inme ön tanısı ile beynin sol tarafında beslenme bozukluğu saptandı. Zamana karşı yarış başlatan inme ekibinden Grişimsel Radyolojisi Prof. Dr Akif Şirikçi ve Nöroloji Uzman Dr. Hakan Bozkurt, hastayı değerlendirmeye aldı. Yapılan testler sonucunda hastanın beyin sol yarısını besleyen ana damarın tıkandığı görüldü. 3 gün hastanenin Genel Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören Maraşlı, değerlerinin iyiye gitmesi üzerine 5 gün sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Şükrü Maraşlı, doktorların erken müdahalesi sonucunda felç olmaktan kurtulmuş oldu.
Hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Akif Şirikçi tedavi süreci hakkında, "Hastamızın inme yakınması başladıktan sonra hızlı bir şekilde hastanemize başvurmasının ardından görüntülerimizi yapıp çok kapsamlı komplike ve riskli tedaviye başlandı. Bununla birlikte en iyi inme tedavisi ‘inme oluşumunu’ önlemek olduğunu önemsedi. İnme ekibimizle pıhtı çıkartıcı tedaviye karar verdik" dedi.
Hastalığın sebepleri hakkında da bilgi veren Şirikçi, cerrahi işlemin öneminden bahsederek, "Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine göre yılda 15 milyondan fazla insan kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölmektedir. Bu iki hastalık 15 yıldır ölüm nedenleri oranında ilk ikinci sıradadır. Bu hastalığın temel nedeni damar kireçlenmesi, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi ailede inme öyküsü gibi hastalarımız mutlaka donanımlı hastanelerde değerlendirilmeli ve tedavi edilmelerinden bahsetti. Maalesef bölgemizde yeme-içme alışkanlıkları, yaşam şekli, sigara kullanımı gibi nedenlerden dolayı damar sertleşmesi çok sık görülmektedir. Hızlı tanı ve tedavi kalıcı felç önlenmesinde önemli rol izlemektedir" diye konuştu.
Maraşlı, başarılı operasyon sonucunda sevdiklerine ve ailesine kavuştuğunu belirterek, hastane yönetimi ve doktorlarına teşekkür etti.

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