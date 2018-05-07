Yemekten zehirlenen öğrencinin öldüğü iddiasına inceleme

Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisinin Kocaeli Devlet Hastanesince taburcu edildikten sonra öldüğüne yönelik haberler üzerine Sağlık Bakanlığı talimatıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, "Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi taburcu edildikten sonra öldü" başlığı ile yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Konunun Bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, besin zehirlenmesi şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gelen hastaya burada gerekli tıbbi müdahalelerin yapılarak taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak evde tekrar fenalaşan hasta için 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak ambulans talep edilmiştir. 112 ambulansında tüm acil müdahaleler yapılmasına rağmen maalesef hasta kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Bakanlığımız talimatıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

