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Yemen'de 5 milyonu aşkın çocuk aşılanacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Yemen Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ve Dünya Bankası iş birliğinde 5 milyonu aşkın çocuğa çocuk felci aşısı uygulanacak

ADEN (AA) - İç savaşın sürdüğü Yemen'de, Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen aşı kampanyası başlattı.

Yemen'in güneyindeki Hor Maksar kentindeki bir sağlık kompleksinde düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Nasır Baum, DSÖ'den ve UNICEF'ten yetkililer katıldı.

Törende AA muhabirine açıklama yapan Baum, "Bu çalışma, önceden aşı olanlar da dahil 5 yaş altındaki 5 milyon 527 binden fazla çocuğu hedef alıyor." dedi.

Baum, aşı kampanyasının koruyucu amaçlı olup Husilerin kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere ülke çapında yürütüleceğine dikkati çekti.

Ülkede devam eden zorlu savaş koşulları nedeniyle salgın hastalıkların yayıldığına dikkat çeken Baum, kampanyanın sağlık merkezleri, okullarda sabit ve seyyar aşı ekipleri aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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