Yemen'de kızamık aşısı kampanyası

ADEN (AA) - Yemen Sağlık Bakanlığı, 6 ilde 730 binden fazla çocuğa yönelik kızamık ve kızamıkçık aşısı kampanyası başlattı.

Aden'in El-Mualla semtindeki sağlık merkezinde başlatılan aşı kampanyası etkinliğine Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, kampanyayla 6 ilde 730 bini aşkın çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Aden, Lahic, Ebyen, ed-Dali, Şebve ve Hadramevt'teki 27 ilçede yürütülecek kampanyadan 0-10 yaş arası çocukların yararlanacağını belirten Velidi, bir hafta sürecek kampanyaya, bin 748 sağlık personelinin katılacağını aktardı.

UNICEF'in finansmanıyla gerçekleştirilen kampanyanın, sağlık merkezleri, okullar ve geçici tesislerde yürütüleceğini kaydeden Velidi, ailelere sağlık ekipleriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difteri ve kolera gibi pek çok salgın hastalıkla mücadele ediyor.