Yeni devlet hastanesi inşaatına başlandı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 10 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi için müteahhit firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından inşaata başlandı.

Zemin artı 3 kat olarak 4 bin 797 metrekare üzerine inşa edilecek yeni devlet hastanesinin 2019 Ocak ayında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. Uygun modern mimarîsi ve güçlü alt yapısıyla Büyükorhan halkının hizmetine açılacak yeni devlet hastanesinin özellikle bu bölgeye rahat bir nefes aldırması bekleniyor.