Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları da elektronik ortama aktarıldı. Doğum raporlarının, nüfus müdürlüklerinde de görülebilmesiyle vatandaş kurumlar arasında dolaşmayacak yakın bir zamanda yeni doğan her bebeğin kimliği artık adresine gönderilecek.

Tüm vatandaşların kendi sağlık kayıtlarına erişebildiği ve yönetebildiği e-Nabız sisteminin ardından e-Rapor sistemi devreye giriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen sistemle artık askerlik yoklama raporundan engelli raporuna, sürücü raporundan doğum raporuna kadar tüm işlemler elektronik ortama aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Rapor sistemiyle, sağlık kuruluşlarında oluşan farklı raporların ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılması ve vatandaşın istediği anda kendisine ait raporlara e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Birinci, e-Rapor sistemindeki amacın vatandaşın kurumlar arasında dolaşmasının yerine tek noktada işlemlerini tamamlaması olduğunu belirterek, "Sağlık kuruluşlarında verilen hastalık, doğum, psikoteknik gibi bütün raporların elektronik ortama taşınması söz konusudur. Biz doğum raporlarında ise bunu daha farklı bir platforma taşıdık. Kişinin doğum raporunu elektronik ortamda sistemden hemen verelim, nüfus müdürlükleri de onları teyit ederek kimliklerini düzenlemelerine yönelik çalışma yapılmasını sağladık." dedi.