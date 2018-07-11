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Yeni salgın tehlikesi: Cinsel yolla bulaşan ve yayılmaya başlayan MG kadınları kısır bırakabiliyor

11.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Uzmanlar bugüne kadar çok bilinmeyen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığın, yeterli önlem alınmaması durumunda antibiyotiklere dirençli hale gelip hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Fark edilmesi zor olan MG, doğru tedavi edilmezse antibiyotiklere karşı direnç geliştirebiliyor.

Yeni salgın tehlikesi: Cinsel yolla bulaşan ve yayılmaya başlayan MG kadınları kısır bırakabiliyor

Uzmanlar bugüne kadar çok bilinmeyen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığın, yeterli önlem alınmaması durumunda antibiyotiklere dirençli hale gelip hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Mycoplasma genitalium (MG) adlı hastalığın çoğu zaman bir belirtilisi olmuyor ancak iltihaplı pelvis hastalığına yola açarak bazı kadınları kısır bırakabiliyor.

Fark etmesi zor olan MG, doğru tedavi edilmezse antibiyotiklere karşı direnç geliştirebiliyor.

Britanya Cinsel Sağlık ve HIV Derneği (BASHH) hastalıkla ilgili yeni tavsiyeler yayınlayacağını açıkladı.

Hazırlanan taslak metinde MG'nin nasıl teşhis ve tedavi edilebileceği anlatılıyor.

MG nedir?

Mycoplasma genitalium adlı bakteri erkeklerde idrar yolunda iltihap ve akıntıya yol açıyor, idrar yaparken acıya neden oluyor.

Hastalık kadınlarda da üreme organlarında iltihaba yol açıyor, acıya, ateşe veya kanamaya neden olabiliyor.

Hastalık korunmasız cinsel ilişki yoluyla yayılıyor ve prezervatifler hastalığın yayılmasının önüne geçebiliyor.

İngiltere'de ilk olarak 1980'lerde tespit edilen hastalığın nüfusun yüzde 1 ila 2'sini etkilediği tahmin ediliyor.

Her zaman belirti göstermeyen bu hastalık, Klamidya hastalığı ile de karıştırılabiliyor.

MG tespiti için son dönemde testler geliştirilse de bunlar tüm kliniklerde mevcut değil.

Antibiyotiklerle tedavi edilen bu hastalık bazı antibiyotiklere direnç geliştirmeye başlamış durumda.

'Tatile giderken yanınıza prezervatif alın'

BASHH'nin taslağını hazırlayanlardan Paddy Horner, hükümetin bu alana daha fazla fon aktarması gerektiğini, bu hastalığın büyük bir kamu sağlığı sorununa dönüşme potansiyeli taşıdığını söylüyor.

BASHH üyesi cinsellik danışmanı Dr. Peter Greenhouse, halkı önlem almaya teşvik ediyor:

"İnsanların MG'yi öğrenme zamanı geldi.

"Yazın tatile giderken çantanıza bir paket prezervatif atmak ve gerektiğinde kullanmak için bir nedeniniz daha var."

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