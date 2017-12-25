Yeni yıla yenilenerek başlayın!

Geçmiş yılın tüm olumsuz yönlerini bir yana bırakarak hem evrenden hem de kendimizden iyiyi istediğimiz şu günlerde, yeni yılın enerjisini kendi güzelliğine yansıtmak isteyenler estetik operasyonlara yönelmiş durumda. Kimileri uzun zamandır istedikleri estetik operasyonları yeni yıla girmeden önce gerçekleştirmek için, kimileri ise yeni yöntemleri denemek için estetik yaptırıyor.

En çok tercih edilen ve önerilen tedavilerin başında ise dişlerde kusursuz bir görünüm sağlayan 3D CAD CAM teknolojisi geliyor. Kısa bir süre içinde sağlıklı ve güzel gülüşlere kavuşmak isteyenler için öneriler arasına 3D CAD CAM teknolojisi ile kusursuz dişlere sahip olmak da eklenebilir.

Küresel medikal teknolojilerde benzeri görülmemiş bir döneme girmiş durumdayız. Artık istenilen dış görünüme kavuşarak yenilenmek hem pratik hem de acısız bir şekilde gerçekleşiyor. Bu anlamda yeni yılda yenilenmek isteyenler için önerilecek olan ve en fazla tercih edilen estetik operasyon, güzellik ve orantılı bir görünüşe önem veren kadınlar için burun estetiği. Yüzde kusursuz oranı sağlayan ve Rinoplasti olarak bilinen burun estetiği, daha çok burunda eğrilik, yassılık ve asimetrik görünüm olması halinde gerçekleştirilen bir operasyon. Burun eti ve sinüzit, burun içinde kırık olması gibi sağlık problemleri doğru nefes almada sorunlar çıkardığı gibi bireylerin burun görünümünde de memnuniyetsizliklere yol açıyor. Dolayısıyla burun estetikleri sayesinde hem doğru ve sağlıklı nefes alabilmek hem de istenilen dış görünüşe ulaşabilmek mümkün.

Yüzlerinde altın oranı arayan kadınlar için zarafetin tamamlayıcısı dudak dolgunlaştırma ise yeni yılda yeni bir görünüme kavuşmak isteyenler için bir diğer seçenek. Karakteristik ve çekici bir yüzün tamamlayıcısı olan dudakların dolgunlaştırılmasında, dolgu ve yağ enjeksiyonları gibi yöntemler kullanılıyor. Özellikle burun estetiği ve dudak dolgunlaştırma işlemi sonrası doğal bir görünüm elde edildiği için bu operasyonlar ilk sıralarda yer alıyor.