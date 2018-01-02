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Yeni yılda beslenmenin 5 altın kuralı

SAĞLIK HABERLERİ | 02.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yeni yıl, gerçekleştirilemeyen hedefler için yeni bir başlangıç olarak görülüyor. Fakat her yeni yıla girerken alınan kararların bir kısmı uygulamaya geçirilirken, bir kısmı ise gelecek yıllara erteleniyor.

Özellikle beslenme düzeni ile ilgili alınan kararlar, çok sürmeden göz ardı edilebiliyor. Halbuki yeni yılla beraber sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmak, bir bireyin kendisine verebileceği en güzel yeni yıl armağanı olarak değerlendiriliyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, yeni yılda beslenme programında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

1. Besin çeşitliliğini sağlamak şart!

Sık sık aynı besinleri tüketmek yerine besin çeşitliliği sağlamak gerekmektedir. Çünkü alınan vitamin mineral protein ve karbonhidrat örüntüsü açısından besin çeşitliliği oldukça önemlidir. Börek, poğaça, fast food gibi kolay erişebilir gıdaları sık tüketmek yerine; daha yeterli ve sağlıklı beslenmek için kuru meyve, ceviz, fındık, badem gibi pratik taşınabilen atıştırmalıkları beslenme programına eklenebilir.

2. Yemeklerinizi anneanne yöntemi ile pişirin

Besinlerin pişirme yöntemleri oldukça önemlidir. Özellikle yeni yılda sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilerek, beslenme düzeninin değişikliğine bir başlangıç yapılabilir. Kömür ateşinde yanmış mangal, kızartma, tütsüleme gibi yöntemler yerine artık bu yeni yılda daha sağlıklı pişme yöntemi olan buharda pişirme, fırında, haşlama şeklinde yapılan anneanne tekniği, tencere yemekleri tercih edilmelidir.

3. Bu yıl lifli ve prebiyotikten zengin beslenin

Özellikle lifli gıdalarla beslenmek mikrobiyotayı korur. Her bireyin bu nedenle lifli ve prebiyotikten zengin beslenmesi gerekmektedir. Yeni yılda kefir veya prebiyotik yoğurttan oluşan ara öğünler günlük beslenmede kullanılmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Özellikle liften zengin olan kuru fasulye, nohut ya da mercimek gibi besinlerin yeni yıldaki yeni beslenmeye eklenmesi önemlidir.

4. Etiket bilgilerini okumadan alışveriş yapmayın

Yeni yılla birlikte ideal kiloya inmek ve buna karar vermek oldukça önemlidir. Bunun için basit şeker içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Özellikle şeker ve şekerli ürünler, meyve suları basit şeker içeriği yüksek olduğundan obeziteyi arttıracağı unutulmamalıdır. Ayrıca katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalar, cips, bisküvi gibi ürünler, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar etiket bilgileri okunarak alınmalıdır. Bu etiket bilgilerinde özellikle trans yağ içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Trans yağın %1'in altında olması gerektiği unutulmamalıdır.

5. Günlük aldığınız besinlere dikkat edin

Vücudun temel ihtiyacı olan protein, vitamin ve karbonhidratları dengeli biçimde alınması için günlük beslenme programında şu besin grupları mutlaka yer almalıdır;

Bakliyatlar

Balık

Kırmızı et

Sebzeler

Salatalar

Meyveler

Kuruyemişler

Ekmek, pilav ya da makarna

Yumurta

Peynir

Yağ

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