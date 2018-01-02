Yeni yılda beslenmenin 5 altın kuralı

Özellikle beslenme düzeni ile ilgili alınan kararlar, çok sürmeden göz ardı edilebiliyor. Halbuki yeni yılla beraber sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmak, bir bireyin kendisine verebileceği en güzel yeni yıl armağanı olarak değerlendiriliyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, yeni yılda beslenme programında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

1. Besin çeşitliliğini sağlamak şart!

Sık sık aynı besinleri tüketmek yerine besin çeşitliliği sağlamak gerekmektedir. Çünkü alınan vitamin mineral protein ve karbonhidrat örüntüsü açısından besin çeşitliliği oldukça önemlidir. Börek, poğaça, fast food gibi kolay erişebilir gıdaları sık tüketmek yerine; daha yeterli ve sağlıklı beslenmek için kuru meyve, ceviz, fındık, badem gibi pratik taşınabilen atıştırmalıkları beslenme programına eklenebilir.

2. Yemeklerinizi anneanne yöntemi ile pişirin

Besinlerin pişirme yöntemleri oldukça önemlidir. Özellikle yeni yılda sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilerek, beslenme düzeninin değişikliğine bir başlangıç yapılabilir. Kömür ateşinde yanmış mangal, kızartma, tütsüleme gibi yöntemler yerine artık bu yeni yılda daha sağlıklı pişme yöntemi olan buharda pişirme, fırında, haşlama şeklinde yapılan anneanne tekniği, tencere yemekleri tercih edilmelidir.