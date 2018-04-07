Yeni yüzüyle en iyisi olmayı hedefliyor

Bursa’da uzun yıllardır hizmet veren Konur Tıp Merkezi yeni yüzüne kavuşmayı bekliyor. Gelişen çağa ayak uydurmak adına birçok yeniliğe giden kurum, hem görüntüsünü, hem de hizmet alanını genişletiyor.
Uzun yıllardan beri Bursa’da sağlık sektöründe hizmet veren Burtom Sağlık Grubu bünyesindeki Konur Tıp Merkezi, daha kaliteli ve insan odaklı bir hizmet için çağa ayak uydurarak yenileniyor. Daha önce verdiği üstün hizmetin en iyisi olması için çalışan kurum şimdilerde yeni görüntüsüne kavuşmak için gün sayıyor. 1977 yılında kurulan Konur Cerrahi Tıp Merkezi, çağa ayak uyduran, insan odaklı, kaliteden taviz vermeyen yapısıyla yenilenerek ve tüm branşlarda SGK anlaşmalı olarak hizmet veriyor. Konur Cerrahi Tıp Merkezi Cerrahi alanda anestezi ve reanimasyon, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi,kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji,branşları ile dahili tıp alanda iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, radyoloji, beslenme ve diyet bölümleri ile bütün branşlarda şehrin sağlığına kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.
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