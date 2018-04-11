Yenice’ye 4x4 ambulans

Yenice Kaymakamlığı tarafından arazi yapısının engebeli oluşu, 900 kilometrelik yol ağına sahip Yenice Ormanları’nda faaliyet gösteren çok sayıda tarımsal Kalkınma Kooperatifinin varlığı ve ilçeye bağlı köylerin dağınık yapısı nedeniyle Mart ayında Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen, 4x4 ambulans Yenice 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna teslim edildi ve hizmet vermeye başladı.

2017 model sıfır kilometre 4x4 ambulansla birlikte 112 istasyonların emrindeki ambulans sayısı 34’e ulaşmış oldu. Yeni ambulansın tesliminden sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara tarafından Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Özkan ve Hastane Müdürü Aydın Piroğlu ile birlikte Yenice Devlet Hastanesi’nin Mart ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirme toplantısı sonrası İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı; "Yenice İlçemize böyle güzel ve modern bir hastane kazandırdıkları için emeği geçen tüm Valilerimize ve Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca talebimizin üzerinden 1 ay bile geçmeden Yenice İlçesine özellikli bir ambulans gönderen Bakanlık yetkililerimize ve yine bu konuda da bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.