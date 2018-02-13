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“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 17:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve yenidoğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla; doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile direk ilgili bütün personelin canlandırma eğitimi alması amacı ile yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı.Eğitim, kenette doğum yaptırılan hastanelerde çalışan personele yönelik, NRP uygulayıcı eğitimi ve daha önceden sertifikalandırılan personel için de 1 günlük güncelleme eğitimi olarak düzenlendi.

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Afyonkarahisar’da Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve yenidoğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla; doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile direk ilgili bütün personelin canlandırma eğitimi alması amacı ile yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı.
Eğitim, kenette doğum yaptırılan hastanelerde çalışan personele yönelik, NRP uygulayıcı eğitimi ve daha önceden sertifikalandırılan personel için de 1 günlük güncelleme eğitimi olarak düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından organize edilen eğitim, Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Sağlık Müdürü Korkmaz, anne ve bebek ölüm oranlarının sağlık göstergeleri içindeki öneminden söz ederek “İlimizde de anne bebek ölüm oranını sıfıra indirmeyi hedefliyor ve bu konuda önemli bir basamak olan yenidoğan canlandırma eğitimlerimizi belli aralıklar ile yapıp, yeni doğan bebekler ile ilgilenen bütün personelimizin farkında ve bilinçli olarak görevlerini yapmalarını arzu ediyoruz” dedi.
3 gün sürecek uygulayıcı eğitimine 47 personel katılırken, daha önceden söz konusu eğitimi almış olan 25 personele de ayrı bir grup olarak 1 gün güncelleme eğitimi verilecek.
Ön test ile başlayan eğitim sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

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