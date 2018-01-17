HABER

Yenilenmenin yaşı yok! Soğuk lipoliz ile ameliyatsız incelin

SAĞLIK HABERLERİ | 17.01.2018 16:46 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Her yaşta genç ve güzel görünmek isteyenler için cerrahi ya da medikal pek çok seçenek var. Ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıklar, cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde pek çok yöntemin kullanıldığını belirten Liv Hospital Ulus Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut ameliyatlı ve ameliyatsız gençleştiren yöntemleri anlattı.

Yenilenmenin yaşı yok! Soğuk lipoliz ile ameliyatsız incelin

Soğuk lipoliz yağ hücrelerini dondurarak onların zaman içinde ölmesini sağlayan kontrollü ve bölgesel yağları donduran incelme yöntemidir. Soğuk lipolizin sonuçları uygulamadan hemen sonra hafif olarak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 4 ay sonrası alınır. Üst ve alt karın bölgeleri, bel yan yağları, sırt bölgeleri, basenler, iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alınır. Uygulama sırasında deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine neden olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonlarının azalarak geri dönüşümsüz olarak kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içinde yağ tabakasında önemli miktarda incelme meydana gelmesini sağlar.

ULTRALİFT İLE CERRAHİYE GEREK YOK

20’li yaşlardan itibaren kolajen–elastin gibi temel elemanları azalan cilt yapısı bozulmaya başlar. Ameliyatsız yüz germe; bağ dokusundaki değişiklikler sonucu sarkan, kırışan cilt ve cilt altı dokuları toparlayan, iyileşme süreci olmayan, uygulama sonrası işe ve sosyal hayata hemen dönülebilen ultrasonik bir yöntem. Bu yöntemle sarkan çene bölgesi toparlanabilir, gıdı ve boyun sarkmaları düzeltilebilir, düşen kaşlar kaldırılabilir. Uygulama sırasında derinden yüzeye doğru kas tabakası, deri altı tabaka ve deride ses dalgaları aracılığı ile pek çok noktada minik ısı değişiklikleri oluşturulur, ısı etkisi ile sarkan dokular hemen toparlanır, kolajen üretimi tetiklenir. Artan kolajen sonucu cildin esnekliği artar ve aynı zamanda cilt gençleşir.

YAŞLANMAYA KARŞI YAĞ ENJEKSİYONU

Kilo verme ya da hormonal değişikliklere bağlı olarak yüzde cilt altı yağ dokusu kaybolabilir. Bunun sonucu olarak ciltte kırışık ve sarkmalar meydana gelebilir. Bu kırışık ve sarkmalar yağ enjeksiyonlarıyla kısmen tedavi edilebilir. Ancak yeni gelişen teknolojiyle yağlar/dokular kriyobiyoloji esaslarına göre özel işlemden geçirilerek bir seneye varan sürelerle canlılığından hiçbir şey kaybetmeden saklanabiliyor. Ve hastalar bir kez ameliyat olduktan sonra bir daha ameliyata gerek kalmıyor. Çünkü dondurularak özel bir saklama alanında saklanan yağlar istenilen zamanda kullanılabiliyor. Bu sayede yağ enjeksiyonları gün içinde anestezi gerektirmeden 15-20 dakikalık bir uygulamayla yapılabiliyor.

İSTER AMELİYATLI İSTER AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ

Günümüzde burun ameliyatları iyi bir cerrahın elindeyse sadece hafif derecede şişliklerle geçiyor. Morluklar olmuyor, tampon ve alçı kullanılmıyor. Hasta aynı gün evine gidebiliyor, ortalama üçüncü günden sonra günlük yaşamına yakın bir şekilde hayatına devam edebiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik Prof. Dr. Gürsel Turgut Liv Hospita

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

İlginizi Çekebilir

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başarısızlığının sebebi göz bozukluğu olabilir

Başarısızlığının sebebi göz bozukluğu olabilir

​Parmak emme alışkanlığı diş ve çene bozukluklarına neden oluyor!

​Parmak emme alışkanlığı diş ve çene bozukluklarına neden oluyor!

Yarıyıl tatilini verimli geçirmenin 12 yolu

Yarıyıl tatilini verimli geçirmenin 12 yolu

Nefes yoluna kaçan cisimler nasıl çıkarılır?

Nefes yoluna kaçan cisimler nasıl çıkarılır?

Aylarca hastalığı bulunamadı 30 kutu antibiyotiği boş yere kullanmak zorunda kaldı!

Aylarca hastalığı bulunamadı 30 kutu antibiyotiği boş yere kullanmak zorunda kaldı!

Yorgunluğunuz bu 9 nedenden kaynaklanabilir!

Yorgunluğunuz bu 9 nedenden kaynaklanabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.