Yenilenmenin yaşı yok! Soğuk lipoliz ile ameliyatsız incelin

Soğuk lipoliz yağ hücrelerini dondurarak onların zaman içinde ölmesini sağlayan kontrollü ve bölgesel yağları donduran incelme yöntemidir. Soğuk lipolizin sonuçları uygulamadan hemen sonra hafif olarak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 4 ay sonrası alınır. Üst ve alt karın bölgeleri, bel yan yağları, sırt bölgeleri, basenler, iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alınır. Uygulama sırasında deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine neden olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonlarının azalarak geri dönüşümsüz olarak kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içinde yağ tabakasında önemli miktarda incelme meydana gelmesini sağlar.

ULTRALİFT İLE CERRAHİYE GEREK YOK

20’li yaşlardan itibaren kolajen–elastin gibi temel elemanları azalan cilt yapısı bozulmaya başlar. Ameliyatsız yüz germe; bağ dokusundaki değişiklikler sonucu sarkan, kırışan cilt ve cilt altı dokuları toparlayan, iyileşme süreci olmayan, uygulama sonrası işe ve sosyal hayata hemen dönülebilen ultrasonik bir yöntem. Bu yöntemle sarkan çene bölgesi toparlanabilir, gıdı ve boyun sarkmaları düzeltilebilir, düşen kaşlar kaldırılabilir. Uygulama sırasında derinden yüzeye doğru kas tabakası, deri altı tabaka ve deride ses dalgaları aracılığı ile pek çok noktada minik ısı değişiklikleri oluşturulur, ısı etkisi ile sarkan dokular hemen toparlanır, kolajen üretimi tetiklenir. Artan kolajen sonucu cildin esnekliği artar ve aynı zamanda cilt gençleşir.