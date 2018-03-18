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Yenişehir Diş Hastanesi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi törenle ilk hasta kabulüne başladı.İlçe halkının sabırsızlıkla beklediği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve protokol mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi.

Yenişehir Diş Hastanesi açıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi törenle ilk hasta kabulüne başladı.
İlçe halkının sabırsızlıkla beklediği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve protokol mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi. Eski Koyunhisar muhtarı rahmetli Sadullah Ergül adına oğlu Ahmet Ergül ve Yenişehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı.
Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Böyle önemli bir hizmetin ilçeye kazandırılmasında önemli katkıları bulunan başta Milletvekilimiz Hüseyin Şahin olmak üzere Ahmet Ergül’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkez Yenişehir’in sağlık alanındaki önemli bir eksiğini kapatacak. Yenişehirliler artık bu alanda sağlık hizmeti almak için İnegöl ve Bursa’daki hastanelere gitmeyecek. Yeni açılan ağız ve diş sağlığı kliniğinde dişle ilgili bütün tedaviler son teknoloji ile yapılacak. 9 üniteli merkezde ilk etapta 4 doktor görev yapacak” dedi.
Milletvekili Hüseyin Şahin de, devletin güçlü olduğunu belirterek, “Her yere yetişip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz politikacıların en keyif aldığı şey bu tür takibini yaptığımız hizmetlerin neticesini görmektir. Bu polikinik için çok çaba harcadık. Nihayet bugün itibari ile faaliyete başladı. Mutlu olduk. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yenişehir Diş Hastanesi açıldı

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