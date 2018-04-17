Yenişehir sağlık alanında yenileniyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yeni hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmete girmesi ile sağlık hizmetlerinde yüzde iki yüz elliye varan bir artış oldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir ilçesinde yeni hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Milletvekili Hüseyin, merkezin hizmete girmesi ile vatandaşların rahatladığını ve sağlık hizmetlerinde yüzde iki yüz elliye varan bir artış söyledi. Hastalarla yakından ilgilenen Hüseyin Şahin, “İnegöl Diş Hastanesi’ne bağlı olarak Yenişehir’de, belediyemizin ve Yenişehir Devlet Hastanesi’nin katkılarıyla oluşturduğumuz 9 ünitelik, şimdilik 5 ünitesinin çalıştığı diş polikliniğinde on günde yaklaşık bin üç yüze yakın hemşehrimizi tedavi edildi. Bin dokuz yüzün üzerinde poliklinik servisi verildi. Şu anda burada Yenişehirli hemşerilerimizin ayağına getirmiş olduğumuz bu serviste ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyoruz. Burada ameliyat hariç bütün tedaviler yapılıyor“ diye konuştu.