Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından İstanbul Pendik’te sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı “Sağlık Teknokenti’ne onay veren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, İstanbul’un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 55,7 dönüm arazinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti olarak tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık Teknokenti’yle birlikte sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzerine yoğunlaşacaklarını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracaklarını dile getirdi.

İlaç ve tıbbi sarf malzemesi harcamalarının yüzde 60’ı ithal

Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyar lira civarı tıbbi sarf malzemesi ve 25 milyar lira civarı ilaç harcaması yapıldığını belirten Prof. Dr. Erdöl, bu harcamaların yüzde 60’ının ithal olduğuna dikkat çekti. Erdöl, şöyle devam etti: “Bir yandan Aziz Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ekonomik darbelere dur demek için cebindeki 50 dolarını,100 dolarını bozmak için döviz bürolarına, bankalara koşarken, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Bu yaman çelişkiye bir an önce dur dememiz gerekiyor. Kuracağımız Sağlık Teknokent’inde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır.”