Yerli teknoloji Digime3D 2,2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

İSTANBUL, (DHA) - ÜÇ boyutlu görüntüleme teknolojisi ile vücut analizi yapan Digime3D girişimi 2,2 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn'den aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde sağlık girişimlerinin gelişimini hedefleyen ve Türkiye’de bu konuda bir ilki gerçekleştiren BioCube İstanbul Sağlık İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi girişimlerinden biri olan Digime3D, yerli sermaye ile kurulmuş olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn’den yatırım aldı. Üç boyutlu vücut tarama teknolojisini, geliştirdiği yazılım ve özel donanımlar ile birleştirerek taşınabilir ve düşük maliyetli hale getiren Digime3D, tüm vücut ölçülerinin otomatik olarak alınmasını; vücut, yağ ve kalori analizi yapılabilmesini, grafik destekli raporlama araçları sayesinde tüm bu verilerin kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor.

Türkiye’de ilk defa sağlık inovasyonunu ve girişimciliğini desteklemek için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kurulan 'Biocube İstanbul' çatısı altındaki girişimlerden Digime3D, geliştirdiği özel yazılım ve yüksek hassasiyetli 3D tarayıcı sayesinde, vücudunuzun kusursuz bir üç boyutlu modelini oluşturmanızı ve vücudunuzun hangi bölgesinde değişiklik olduğunu net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Digime3D’nin 'DigiHealth' çözümü vücut yağ oranı ve günlük kalori ihtiyacı gibi birçok verinin eşzamanlı olarak hesaplanması vegelişimlerin takip edilmesine imkan sağlıyor. Yüksek hassasiyeti ve taşınabilir özelliği sayesinde dünyadaki rakiplerinden ayrılan Digime3D; spor merkezleri, diyetisyenler, sağlık kurumları ve tekstil firmaları için düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli ve kolay kullanılabilen bir çözüm sunuyor.