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Yerli tıbbi cihaz için işbirliği protokolü

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB ve ASELSAN arasında "sağlık biyoteknolojisi" üretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş: - "Amacımız gelecekte bizim kullanmış olduğumuz sağlık ürünlerinin, cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır" - ASELSAN Genel Müdürü Eken: - "Türkiye'de oluşturduğumuz teknoloji birikimini ülkemizin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz"

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN arasında yerli sağlık biyoteknolojisi üretimi alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ASELSAN'ın teknolojisinden ve bilgi birikiminden tıbbi cihazlar alanında da yararlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve sağlık alanında bizim kullandığımız malzemelerin yerlileştirilmesi konusunda işbirliği yapılacak. Bununla ilgili ilk çalışmamız tıbbi cihazlar noktasında devam ediyor." dedi.

TÜSEB ve ASELSAN gibi iki gücü birleştirdiklerini ifade eden Gümüş, "Amacımız gelecekte bizim kullanmış olduğumuz sağlık ürünlerinin, cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır. Bu işbirliğinin hedefimize ulaşması noktasında hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ise savunma sanayinde oluşturdukları teknolojik birikimi savunma sanayi dışındaki alanlarda da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun bir faaliyet içerisinde olduklarını, bu konuda uzmanlaşan ekipler kurduklarını söyledi.

Son dönemde sağlık alanındaki faaliyetlerini artırdıklarını dile getiren Eken, "Türkiye'de oluşturduğumuz teknoloji birikimini ülkemizin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz." dedi.

TÜSEB Başkanı Fahrettin Keleştemur da ASELSAN'ın çok büyük teknolojiye ve altyapıya sahip bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar yaptıklarıyla ASELSAN gücünü ispat etmiştir. Son yıllarda da sağlık biyoteknolojisiyle de ilgilenmeye başlamıştır." dedi.

TÜSEB'in sağlık bilimi ve biyoteknolojisi konusunda Ar-Ge yapmak ve destek sağlamak amacıyla kurulduğunu dile getiren Keleştemur, protokolle sağlık biyoteknolojisi konusunda Türkiye'nin acil ihtiyacı olan ürünlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş ve ASELSAN Genel Müdürü Eken, sağlık biyoteknolojisi üretimi alanındaki protokolü imzaladı.

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