Buse Özel - Ömer Hasar / İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Perakende marketler zinciri CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği işbirliğiyle, "yerli tohumdan üretilmiş sebze meyveler tüketiciyle buluştu."

Aracıları aradan çıkaran proje ile hem çiftçinin ürünü daha iyi fiyata satın alınmış oluyor hem de üreticiye daha ucuza meyve-sebze ve bakliyat ürünleri sunuluyor.

Bunun yanı sıra çiftçilere eğitim verilerek hangi ürünü ne zaman ilaçlamaları ve toplamaları gerektiği belirtiliyor. Toprakların verimliliğinin de hesaplandığı projede bölgelere göre ekim yapılması hedefleniyor.

"Seyit ve Mert" gibi isimler verilen yerli tohumların bilgisi marketlerde her sebze-meyve ve bakliyat ürünün üstüne koyuluyor ve böylece tüketici de hangi tohumdan üretilmiş ürünü satın aldığını biliyor.

"Sertifikali yerli tohumdan üretilmiş sebze ve meyveler denetlenerek aliniyor"

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece yaklaşık 2 bin çiftçiye ulaştıklarını ve eğitim verdiklerini belirtti ve şunları söyledi: