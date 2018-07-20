Yeşil dedektörle en çok ihlal bildirimi Marmara'da yapıldı

Öztürk, "Uygulama sayesinde tek tuşla bildirim yapılabiliyor. Uygulamayı kullanan kişi tarafından bir mekandan bildirim yapılması durumunda, bu bildirim denetim ekiplerine ulaşıyor ve ilgili en yakın ekip, ihbarın yapıldığı mekana gidiyor. Denetimde bulunan ekip, sonuçlarını da ihbarcıya yine bildirim olarak gönderiyor." dedi.

Öztürk, sigara içsin ya da içmesin tüm vatandaşların sigaranın yasak olduğu yerlerde sigara içmeyenlerin haklarını koruması gerektiğini ifade ederek sigara kullanmayan birini sigara dumanına maruz bırakmanın ise bir insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda 10 yıl önce geliştirdikleri Yeşil Dedektör uygulamasının da dumansız hava sahasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Öztürk, "Yeşil Dedektör, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda yapılan ihlali bildirecek bir uygulama." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın özellikle gençlere ve pasif içicilikle de topluma verdiği zararı azaltmak amacıyla yenilikçi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

DUYGU YENER - Tütün yasaklarına yönelik ihlallerin bildirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşil Dedektör" adlı mobil uygulamada en çok bildirim Marmara Bölgesi'nden yapıldı.

Yeşil Dedektör uygulamasını kullananların kimliklerinin gizli tutulduğuna dikkati çeken Öztürk, hiçbir kuruluşun bildirim yapanın kimliğini göremeyeceğini de söyledi.

- İhlal bildiriminde İstanbul ilk sırada

Yeşilay'dan alınan bilgiye göre, bugüne kadar 129 bin 261 kişi tarafından indirilen Yeşil Dedektör uygulaması ile 62 bin 492 şikayet bildirimi gerçekleştirildi.

En çok ihlal bildirimi yapan bölge sıralamasında Marmara Bölgesi 30 bin 111 ile birinci, İç Anadolu Bölgesi 10 bin 421 ile ikinci ve Ege Bölgesi 6 bin 626 ile üçüncü oldu.

En çok ihlal bildirimi yapan şehir ise 24 bin 734 ile İstanbul oldu. Bu alanda ikinciliği 5 bin 837 ile Ankara ve 4 bin 489 bildirimle üçüncülüğü İzmir aldı.

- Yeşil dedektör uygulaması nasıl işliyor?

Kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak amacıyla 10 yıl önce hayata geçirilen Yeşil Dedektör uygulaması, telefon veya tablet bilgisayara indirilerek kullanılabiliyor.

Yeşil Dedektör mobil uygulamasında kullanıcı, ihlal bildirimini uygulama üzerinden konum ve mekan seçerek yapıyor. Sağlık Bakanlığının denetim sistemine düşen bildirimler, saha denetim ekibine ulaşıyor. Saha denetim ekipleri ise ihlal bildirimi yapılan mekana ulaşarak denetimlerini ve gerekli işlemleri yapıyor.

Alanında tek olan bu uygulama, Appstore ve Google Play platformlarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

