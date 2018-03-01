Yeşilay Haftasını etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesi, Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlediği bir dizi etkinlikle vatandaşları bağımlılık hakkında bilgilendirdi.
Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Vize Devlet Hastanesinde sigara, alkol, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlar bilgilendirildi. Madde kullanımının zararlarını anlatan küçük renkli broşürler dağıtılarak çocuklar konu hakkında bilgilendirildi. Ayrıca hastane yöneticileri tarafından, Yeşilay Haftası için hazırlanan müzik çalışması poliklinik katımızdaki televizyonda hastaneye başvuran hastalar için gösterime sunuldu.
Yeşilay Haftası münasebetiyle hastanede bir bilgilendirme standı açıldı. Hafta boyunca hastaneye müracaat eden vatandaşlar bu stantta uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı hakkında bilgilendirilecek.
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