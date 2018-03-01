HABER

Yeşilay Haftasını etkinlikleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 13:23 | Son Güncelleme

Vize Devlet Hastanesi, Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlediği bir dizi etkinlikle vatandaşları bağımlılık hakkında bilgilendirdi.Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Vize Devlet Hastanesinde sigara, alkol, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlar bilgilendirildi.

Yeşilay Haftasını etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesi, Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlediği bir dizi etkinlikle vatandaşları bağımlılık hakkında bilgilendirdi.
Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Vize Devlet Hastanesinde sigara, alkol, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlar bilgilendirildi. Madde kullanımının zararlarını anlatan küçük renkli broşürler dağıtılarak çocuklar konu hakkında bilgilendirildi. Ayrıca hastane yöneticileri tarafından, Yeşilay Haftası için hazırlanan müzik çalışması poliklinik katımızdaki televizyonda hastaneye başvuran hastalar için gösterime sunuldu.
Yeşilay Haftası münasebetiyle hastanede bir bilgilendirme standı açıldı. Hafta boyunca hastaneye müracaat eden vatandaşlar bu stantta uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı hakkında bilgilendirilecek.

Yeşilay Haftasını etkinlikleri

Yeşilay Haftasını etkinlikleri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Psikologdan velilere çok önemli uyarılar

Psikologdan velilere çok önemli uyarılar

Dr. Yücel: “Kalp hastalığı ölüm nedenlerinin başı”

Dr. Yücel: “Kalp hastalığı ölüm nedenlerinin başı”

Cizre diyaliz merkezi binasına kavuşuyor

Cizre diyaliz merkezi binasına kavuşuyor

Yoğun trafiğe yakın oturanlarda işitme kaybı riski daha fazla 

Yoğun trafiğe yakın oturanlarda işitme kaybı riski daha fazla 

Büyükorhan’a yeni hastane

Büyükorhan’a yeni hastane

Kilis Belediyesi ile Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı

Kilis Belediyesi ile Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.