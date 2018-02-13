Yeşilyayla’ya modern aile sağlığı merkezi

Yıldırım Belediyesi, hayırsever desteğiyle Yeşilyayla Mahallesi’ne sağlık merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında aile sağlığı merkezi yapımı için protokol imzalandı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, hayırsever işadamı Ali Aslaoba’ya teşekkür ederek, “Örnek bir davranış sergileyen Aslanoba’ya Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimizi de insanlara faydalı olacak kalıcı hizmetler yapmaya davet ediyorum” dedi.

Maksatlarının vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Hemşehrilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 15’in üzerinde aile sağlığı merkezi kazandırdık. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırseverimiz yapacağı katkı ile aile sağlığı merkezini kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.

Yeşilyayla Mahallesi’nde aile sağlığı merkezinin ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Edebali, “İnsanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak kalıcı bir hizmeti gerçekleştireceğiz. Modern şartlarda hem insanlarımız sağlık hizmeti alacak hem de hekimlerimiz fiziki şartları iyi bir ortamda daha iyi hizmet verebilecekler” dedi.