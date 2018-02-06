Yeterli ve dengeli beslenerek ‘detox’ yapmak mümkün

Diyetisyen Kübranur Ak, yeterli ve dengeli beslenerek ‘detox’ yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen detoxun; kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve doğal ürünlerin yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmede yer aldığını, vücudun periyodik olarak üretilen toksinlerden arındırılması anlamına geldiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Kübranur Ak, “Toplumun büyük çoğunluğu ise vücudu temizlemek ve arındırmak adına çok düşük kalorili ve yalnızca iki besin grubunu içeren bir beslenme programı uygulamaktadır. Fakat bu programlar sizi asıl amacınıza ulaştırmayacaktır. Çünkü aşırı kısıtlayıcı ve genel alışkanlıklardan son derece uzak olan bu tür diyetler potansiyel olarak tehlikelidir. Kalori kısıtlı diyetlerde vücutta zamanla artan kimyasal maddeler dehidratasyona, elektrolit dengelerinin bozulmasına, baş ağrısına, mide bulantısına, yorgunluk ve asabiyete yol açabilir. Bu durum zamanla vücut direncimizin de düşmesine sebebiyet verir” dedi.

“İçtiğiniz sebzeli ve meyveli sular bir detox değildir”

“İçtiğiniz sebzeli ve meyveli sular bir detox değildir” diyen Diyetisyen Kübranur Ak şu bilgileri verdi: “Sizi ruhen ve bedenen arındırmaz. Bunun için en iyi yaklaşım yaşam tarzı haline getirebileceğiniz dengeli bir beslenme programıdır. Siz de günde en az beş porsiyon farklı meyve ve sebze tüketerek, şeker ve şekerli besinler yerine karbonhidratın en zengin kaynakları olan tam tahıllı karbonhidratları seçerek, kolesterol seviyesi yüksek kırmızı et tüketimi yerine Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin et olan balığa beslenmenizde daha çok yer vererek, süt ürünlerini günde en az iki porsiyon olarak beslenmenize ilave ederek, sıvı tüketiminde kafeinli içeceklerden ve alkolden ziyade su ve bitki çaylarından destek alarak vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz.”