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"Yılbaşı gecesi aşırı beslenme uykuyu bozabilir"

SAĞLIK HABERLERİ | 28.12.2017 10:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

İSTANBUL, (DHA) YILBAŞI gecesi ani ve aşırı yemek tüketimi yeni yıldaki ilk dileğimiz olan sağlık için büyük tehlike oluşturuyor.

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, bütün yılın yorgunluğundan kurtulalım derken yeni yıla kronik hastalıkların eşliğinde girmemek konusunda uyardı. Yeni yıla sağlıkla merhaba demek isteyenlerin özellikle aşırı kuruyemiş, alkol ve tatlı tüketiminden kaçınması gerektiğini söyleyen Fidan, "Yılbaşı gecesi aşırı beslenme uyku ve sindirim bozukluklarına yol açabildiği gibi gıda zehirlenmelerine de neden olabiliyor" dedi.

DENGELİ YEMEYE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, yeni yıla rahatsız girmemeniz için yılbaşı gününden itibaren düzenli beslenilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Sabah güzel bir kahvaltı ile güne başlamalı, protein ve karbonhidrat dengesini sağlamalısınız. Yani bir yumurtanın, peynirin, cevizin ve en az iki dilim ekmeğin olduğu bir öğün. Devamında mutlaka ara öğünler yapılmalı. Tüm gün aç kalarak akşam yoğun bir öğün yapmanın mide rahatsızlıklarının yanında kan şekeri dengesizliklerine sebep olacağını unutmamalıyız.

Kahvaltı sonrası ara öğünde iki - üç adet ceviz veya beş - altı adet çiğ badem ya da folik Asit deposu iki adet hurma yenilebilir. Öğle yemeğinde ise daha hafif tercihlerde bulunulması gerekirken, ara öğünde ise sebze çorbası ile yoğurt ve bir dilim ekmek yenilmeli."

BEYAZ ETİ TERCİH EDİN

Diyetisyen Derya Fidan, akşam hazırlanacak yılbaşı sofrası için önerilerini ise şöyle sıraladı: "Geceye ordövr tabağı ile başlayabilir, peynir ve yoğurtlu mezelerden miktarınca tercih edebilirsiniz. Emin olun ki, tabaktan seçeceğiniz üç çeşit mezeden birer çatal almak yeterli olacaktır. Ana yemekte hindi veya balıketi gibi daha kolay hazmedilen beyaz eti tercih edebilirsiniz. Yanında ise ızgara sebze ve yeşil salatalardan alabilirsiniz. Alkolün zararlarını biliyor ve fazla miktarda kullanımını önermiyorum. Alkol yerine taze sıkılmış meyve suları ve doğal maden suları tüketebilirsiniz. Gecenin sonunda veya ertesi gün içeceğiniz bitki çayı ile detoks etkisi yaratarak vücudunuzu arındırabilirsiniz. Bitki çaylarından melisa, papatya ve rezeneyi yanında bir dilim limon ile tüketebilirsiniz. Yılbaşı tatlısı olarak hamur ve kızartma tatlılardan uzak durarak, kaymaksız bir ayva tatlısı gibi meyve tatlılarını veya sütlü tatlıları tercih edilebilirsiniz.”

YENİ YILIN İLK GÜNÜ ERKEN UYANIN

Yeni yılın ilk gününü sağlıklı geçirmek için öncelikle erken uyanmak gerektiğini belirten Diyetisyen Derya Fidan, "Güne iki bardak ılık su ile başlayarak ve yanında iki adet kuru kayısı yiyerek, vücudunuza alınan fazla alkolün kan şekerinizdeki düşüşünü dengeleyebilirsiniz. Devamında bir saatlik yürüyüş ile metabolizmanızı hızlandırıp toksinleri atmak için papatya çayı, rezene veya taze sıkılmış iki adet salatalık, iki adet havuç, bir adet limon ve bir adet elmadan oluşan karışımı kahvaltıda peynirinizin yanında tercih edebilirsiniz” dedi.

AZ VE SIK YİYİN

Az ve sık öğünler halinde güne devam edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Derya Fidan , "Aralarda bol su içmelisiniz. Unutmayın ki hareketli ve alkollü bir gecenin ardından vücudumuzun suya çok ihtiyacı olacaktır. Akşamüstü ara öğününüzde ise vücudunuzda oluşan ödemi atmak içinince bir dilim ananas ile birlikte üç yemek kaşığı kadar yoğurt tercih edebilir hafif bir akşam yemeğine geçiş sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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