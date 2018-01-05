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Yılbaşı kilolarına karşı günde 2 bardak süt için

SAĞLIK HABERLERİ | 05.01.2018 16:11 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

Yılbaşı kilolarına karşı günde 2 bardak süt için

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olan sütün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli yer tutuyor” dedi.

İnanç ayrıca, kış mevsiminde görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
diyet yılbaşı kilo verme Glisemik indeksi

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