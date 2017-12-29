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Yılbaşı sofrasında bu 3 hatadan sakının!

SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 09:02 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yeni umutlarla karşılayacağımız yeni yıla artık sayılı saatler kaldı. Kimi evde kimi dışarıda ‘merhaba’ diyecek yeni yıla. Ancak aman dikkat! Zira ‘bir geceden bir şey olmaz’ düşüncesi yılbaşı akşamının güzelliğine gölge düşürebiliyor, gecenin çok tatsız bir şekilde hatta acil serviste noktalanmasına neden olabiliyor.

Yılbaşı sofrasında bu 3 hatadan sakının!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Pamukçu yılbaşı sofrasında aşırı ve sağlıksız beslenme nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hazımsızlıktan kusmaya, reflüden kalp rahatsızlıklarına dek birçok sorunla karşılaştığını belirterek dikkatli olmak gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Burak Pamukçu, yılbaşı sofrasında kaçınılması gereken 3 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Aşırı tuz tüketmeyin

Aşırı tuzlu yiyecek (çerezler, cipsler, patlamış mısırlar vb) ile tuzu bol içeceklerin (soda, ayran, şalgam suyu vb) fazla tüketimi kısa sürede kan basıncında yükselmeye neden oluyor. Ani kan basıncı yükselmesi ile kalp krizinden beyin kanamasına dek riskler artarken, kalp damar hastalığı veya kalp yetersizliği olan kişilerde akciğer ödemine yol açabiliyor. Yoğun bakımda yatarak tedaviyi gerektiren bu sorunlar, hayati risk oluşturabiliyor. Bu nedenle, yılbaşı sofrasında ana yemekten mezelere, kuruyemişten meyveye ve içeceğe dek dikkatli olmanızda fayda var.

Yağlı ve şekerli yiyeceklere dikkat edin!

Özellikle diyabet hastalarının aşırı miktarda karbonhidrat alımı, kan şekerinde aşırı yükselme ve şeker komasına neden olabiliyor. Yağlı ve şekerli yiyeceklerin yanı sıra kızartmalardan da kaçının. Eti ilave yağ eklemeden kendi yağında pişirin. Meyve tüketiminde ölçüyü kaçırmayın. Tuzlu konservelerin yanı sıra unlu ve şerbetli yiyecekler de tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında. Aksi halde sindirim sisteminde asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması ile kendini gösteren gastroözofageal reflü hastalığı, safra kesesi iltihaplanması ve pankreas iltihaplanması gibi rahatsızlıklar da önemli oranda artıyor.

Alkolün ciddi sorunlara yol açtığını unutmayın!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Pamukçu “Yılbaşı eğlencesi aşırı alkol tüketiminin yol açacağı sağlık sorunları ile kabusa dönüşebiliyor. Kalp damar sistemi üzerinde ilk etki; damarlarda genişleme ve geçici kan basıncı düşüşü olurken, ardından kan basıncında önemli yükselmeler olabiliyor. Kalp ritim bozukluklarında da artma görülebiliyor. Sağlığımızı korumanın, bozulduğunda geri getirilmesinden daha kolay olduğunu unutmayalım” diyor.

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yılbaşı sofra

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