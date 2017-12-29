Yılbaşı sofrasında bu 3 hatadan sakının!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Pamukçu yılbaşı sofrasında aşırı ve sağlıksız beslenme nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hazımsızlıktan kusmaya, reflüden kalp rahatsızlıklarına dek birçok sorunla karşılaştığını belirterek dikkatli olmak gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Burak Pamukçu, yılbaşı sofrasında kaçınılması gereken 3 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Aşırı tuz tüketmeyin

Aşırı tuzlu yiyecek (çerezler, cipsler, patlamış mısırlar vb) ile tuzu bol içeceklerin (soda, ayran, şalgam suyu vb) fazla tüketimi kısa sürede kan basıncında yükselmeye neden oluyor. Ani kan basıncı yükselmesi ile kalp krizinden beyin kanamasına dek riskler artarken, kalp damar hastalığı veya kalp yetersizliği olan kişilerde akciğer ödemine yol açabiliyor. Yoğun bakımda yatarak tedaviyi gerektiren bu sorunlar, hayati risk oluşturabiliyor. Bu nedenle, yılbaşı sofrasında ana yemekten mezelere, kuruyemişten meyveye ve içeceğe dek dikkatli olmanızda fayda var.

Yağlı ve şekerli yiyeceklere dikkat edin!