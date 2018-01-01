Yılbaşı sonrası midenizi temizleyin!

Beslenme Danışmanı Gönül Ateşsaçan, yılbaşı eğlenceleri sonrası yenilen ve içilenlerin zararlı etkilerinden kurtulmak için tavsiyelerde bulundu.

YAĞLAR VÜCUDA YERLEŞMEDEN ATILMALI

Beslenme Danışmanı Gönül Ateşsaçan, "Sadece 1 gün denilip, sofrada ne varsa hepsinden ve de en kötüsü de geç saatlerde yeniliyor. Bu durumdan da vücudumuz olumsuz etkilenir. Yılbaşı gecesi alacağınız fazla kaloriler ve tüketeceğiniz alkollü içecekler vücudunuzda yağ olarak depolanacaktır. Bu yağlar vücudunuza yerleşmeden, dışarı atılmalıdır.

Vücuttaki tuz ve katkı maddelerini atmak için yılbaşından sonraki günde sadece sebze ve meyve tüketmenizde fayda var. Bedeniniz arınıp kilo verirken kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Beslenmenize dikkat etmenizin yanında ayrıca yarım saat de açık hava da sıkıca giyinip yürürseniz, mutluluk hormonu serotonin salgılanır, bu ruhsal durumunuzu çok olumlu olarak etkiler" dedi ve 3 günlük hızlı yağ yakıcı diyet tavsiyesinde bulundu.

1. Gün Detoksu

Sabah uyanınca 1 bardak limonlu su için. Tüm gün taze meyve ve meyve salatası tüketin ve aralarda limonata için. Meyve salatası olarak; 1 yeşil elma, 2 kivi ve 2 dilim ananas tüketilebilir. Aralarda acıkırsanız, 2 dilim çavdar ekmeği veya 2 adet diyet bisküvi tüketilebilirsiniz. Tüm gün 8 bardak limonata için. Bağırsaklar için sabah erken ve akşam geç saatte form çay için.