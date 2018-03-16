Yılın başarılı sağlık çalışanları ödül töreni

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen programda 81 ilden gelen 162 sağlık çalışanıyla buluşarak alanında başarılı hekimlere teşekkür belgelerini takdim etti. Antalya’dan Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve Uzm Dr. Elif Sarıönder Gencer’e ödül verildi. Düzenlenen bu programda Antalya’yı temsil eden ve başarılı meslek hayatlarıyla hastalara şifa dağıtan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Organ Nakli Merkezi Sorumlusu aynı zamanda Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile Nöroloji Yoğun Bakım ile İnme Merkezi Sorumlusu, Girişimsel Vasküler Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, teşekkür belgelerini İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile birlikte Sağlık Bakanı Ahmet Arslan’nın elinden aldı. “Sağlık ordusunun bir neferi halka hizmeti hakka hizmet olarak görmelidir” diyen Doç. Dr. Tuğrul Çakır; “Mozaik parçalardan oluşan bir resimde parçaların her biri neyse sağlık camiasında da görevleri farklı da olsa her bir meslektaşımız aynıdır. Bu orduda bir nefer olmayı bizlere nasip eden Allah’a sonsuz şükürler olsun. Tıp bayramımız kutlu olsun” dedi. Uzm. Dr. Elif Sarıönder ise akut inme hastalarına tedavi imkanı sağlayan ve 24 saat özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

"Hastasını 100 kez aradı"

Dr. Ünal Hülür de hekimlerin başarı hikayelerini paylaştı. Ödül alan hekimlerden Doç. Dr. Tuğrul Çakır’ın Organ Nakil Biriminin kurulmasına öncülük ettiğini aktaran Hülür, “Çakır,ekibi ile birlikte beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki çocuktan, listede donör uyumu tek olan bir hastaya telefon çekmeyen bir mevkide yaşadığı için 20 dakika içerisinde 100 kez arama yapılarak sesli mesaj ile ulaşmışlar ve hastanın mesajı görüp dönmesinin uzun sürmesi durumunu göz önünde bulundurarak jandarmadan destek istemişlerdir. Aralıksız aramalar sonucuna hastaya ulaşarak başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirmişlerdir” dedi.

"İnme hastalarının hizmetinde"

Hülür, Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer İnme Merkezinin kurulmasına öncülük ettiğini kaydederek, “Bölgemizdeki inme hastalarının 7/24, bayram resmi tatil demeden tüm yıl boyunca gönüllü icap nöbeti tutarak hastaların tedavisini ve takibini yapmaktadır. Hekimlerimizin sağlık çalışmalarına yaptıkları katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlıkları ve duyarlılıkları dikkate alınarak belirlenen bu ödüller bizleri gururlandırmaktadır. Mesleklerini büyük bir sevgi ve özveriyle yerine getiren meslektaşlarımı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.