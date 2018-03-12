Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Yılın Doktorları Ödülleri’nin Kırklareli adayları belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilden sağlık çalışmalarına yaptıkları katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlıkları ve duyarlılıkları dikkate alınarak belirlenen “Yılın Doktorları Ödülü"ne bu yıl Kırklareli’den Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzm. Dr. Emel Çetinkaya ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Dilek Lale Civelek aday gösterildi. Dr. Emel Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Meslek hayatıma başladığım günden itibaren hep hastalarıma empati ile yaklaşıp işimi büyük bir zevk ile yaptım. Bu ödüle layık görüldüğüm için büyük onur duymaktayım. Başta İl Sağlık Müdürüm olmak üzere hastane yöneticim ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Dr. Dilek Civelek ise, “Böyle bir ödül ile onurlandırılmak beni gerçekten çok mutlu etti. Beni bu ödüle layık gören başta Sağlık Müdürümüz olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit de, “İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diyerek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.