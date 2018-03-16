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Yılın doktoru Silopi’den çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Silopi İlçe 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr.

Yılın doktoru Silopi’den çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Silopi İlçe 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Ömer Faruk Bilen yılın doktoru seçildi. Ödülünü alan Bilen, havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Şırnak Merkez ve ilçelerinde bulunan yüzlerce doktoru geride bırakarak, başarılı çalışmalardan dolayı yılın doktoru seçilen Silopi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ömer Faruk Bilen, il ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Ödülünü Ankara’da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın elinden alan Bilen, Ankara dönüşü Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanında Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen’in de bulunduğu kalabalık bir grup tarafından çiçeklerle karşılandı.
Havalimanındaki çiçekli karşılamada duygusal anlar yaşayan Bilen, kendisini bu ödüle layık görenlere ve bu ödülü almada katkısı bulunan mesai arkadaşlarına ve havalimanına gelerek kendisini karşılayan herkese teşekkür etti.

Yılın doktoru Silopi’den çıktı

Yılın doktoru Silopi’den çıktı

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