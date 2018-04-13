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“Yo yo sendromu“na dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

Diyetisyen Kübranur Ak, yanlış diyet programları ile kısa sürede kilo kaybetmek yerine, yaşam tarzı haline getirebilecek diyet programları ile kalıcı kilo vermenin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.Sürekli ve yanlış yapılan zayıflama programları sonucunda kaybedilen ağırlığı veya çok daha fazlasını geri kazanmaya “yo-yo sendromu” deniliyor.

Diyetisyen Kübranur Ak, yanlış diyet programları ile kısa sürede kilo kaybetmek yerine, yaşam tarzı haline getirebilecek diyet programları ile kalıcı kilo vermenin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.
Sürekli ve yanlış yapılan zayıflama programları sonucunda kaybedilen ağırlığı veya çok daha fazlasını geri kazanmaya “yo-yo sendromu” deniliyor. Yanlış uygulanan diyet programlarının vücut sağlığını olumsuz etkilediğini ve metabolizmanın deforme olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Kübranur Ak, “Yo-yo sendromuna neden olan uygulamalar; düşük kalorili diyet programları, ani değişen psikolojik durum, zayıflama ilaçları ile laksatiflerin kullanımı, tek tip beslenme düzeni ve düzensiz egzersizlerdir. Obezitede diyet ve fiziksel aktivite ile birlikte sağlanan vücut ağırlığı kaybı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını önler. Ancak vücut ağırlığı artışı ve kaybındaki dalgalanmalar olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu dalgalanmalar yani ‘Yo-yo sendromu’ obezite gelişimine neden olan etmenlerden biri olup çeşitli sağlık riskleriyle ilişkilidir. Yo-yo sendromu varlığı; vücut ağırlık kaybını zorlaştırabilir; zamanla kilo almayı kolay, vermeyi zor hale getirir, vücut kompozisyonunu değiştirebilir; her defasında vücudun yağ oranı biraz daha artarken yağsız doku oranı ise düşer, yeme davranışlarında değişikliklere ve bazal metabolizma hızında azalmaya sebep olabilir. Sizler de yanlış diyet programları ile kısa sürede kilo kaybetmek yerine yaşam tarzı haline getirebileceğiniz diyet programları ile kalıcı kilo vermeyi hedefleyiniz. Tek tip beslenmek yerine tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli miktarda diyet programınızda bulundurunuz. Düzensiz egzersizlerden ziyade yaşam boyu sürdürebileceğiniz ve severek yaptığınız bir aktiviteyi hayatınıza katınız. Diyetin aynı zamanda yaşam boyu sürdürülebilecek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları olduğunu unutmayınız” diye konuştu.

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