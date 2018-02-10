Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Mardin Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği’nce (BUHASDER) Güneydoğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu gerçekleştirdi.
Mardin’de bir otelde düzenlenen sempozyuma, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Adıyaman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Mardin’de yoğun bakımda çalışan ebeler, hemşireler, doktorlar ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları katıldı. Güneydoğu’da ki 9 ilden katılım sağlandığını ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Tuğba Onat, kentte ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirtti. Bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizen Onat, “Hasta bizim önermediğimiz durumlarda da bilinçsiz olarak antibiyotik kullanabiliyor. Buda antibiyotik direncinin oluşmasına neden olmakta. Artık yoğun bakımda çok dirençli enfeksiyonlar ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Elimizde ki silahları çok önceden kullandığımız için hekimler olarak enfeksiyonla mücadelede zorlanıyoruz. Bu nedenle bölgemizde yoğun bakım enfeksiyonlarına dikkat çekmek için bu sempozyumu gerçekleştirmiş durumdayız” dedi.
“Dirençli enfeksiyonlarda artış var”
Şuanda dirençli enfeksiyonlarda artış olduğunu kaydeden Onat, “Bölge bölge değişmesine nazaran bizim bölgemizde MLSA ya dirençli enfeksiyonlar görüyoruz. Bu hekimler için büyük bir sıkıntı. Bu sempozyum ile bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Hastane personellerine ulaşıp yoğun bakımlarda ki enfeksiyonları önlemek adına ve çalışanlarında dikkatini bu konuya çekmek istedik” diye konuştu.
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