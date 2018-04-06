HABER

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından her yıl düzenlenen 3.

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından her yıl düzenlenen 3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’nde yoğun bakım hemşireliğine dair bilgiler paylaşılarak, mesleğin zorlukları ve geleceği hakkında konuşuldu.
Ulusal boyutta özel bir mekanda düzenlenen kongreye ülke genelindeki pek çok hastane ve üniversiteden hemşireler, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Katılımın ve bilimsel içeriğin yoğun olduğu kongrenin teması bu yıl “Yoğun bakım hemşireliği fark oluşturur” olarak belirlendi. Kongre başkanlığını HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Prof. Dr. Nermin Olgun’un yaptığı kongrenin birinci gününde yoğun bakım hemşirelerinin uygulamalarında en fazla ihtiyaç duydukları tıpta, “EKG yorumlama” ve “Mekanik Ventilasyon” konularında iki ayrı kurs programı yaklaşık 110 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Kursiyerlerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirilen kursların konularını ve sunumlarını çok yararlı buldukları ve ilgiyle izledikleri gözlendi.

"Teknoloji ayrıcalık değil, zorunluluktur”
Kongrenin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Hepimizin bildiği gibi yoğun bakım üniteleri fiziksel durumu ağır olan hastaların bakımının sürdürüldüğü, hastanenin en karmaşık biyomedikal cihazlarla bulunduğu ileri teknoloji, bilgi ve performans gerektiren bölümlerdir. Yoğun bakım hemşiresi de karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastalara ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulayan, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kuran sağlık profesyonelleridir. Teknolojiyi kullanmanın ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk haline dönüştüğü günümüz koşullarında, yoğun bakım hemşirelerinin sürekli değişmekte ve gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlayabilmesi ve sunduğu fırsatlardan yararlanması için yeterli bilgi, beceri ve tutum kazanması gerekmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde teknolojinin yoğun kullanımı bunu zorunlu kılmaktadır” diyerek hemşirelere teknolojinin önemini anlattı.

“Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de sağlık bakımı verileridir”
HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise "Yoğun bakımlar, hemşireler için diğer çalışma alanlarından farklıdır. Yoğun bakım hemşireliği çok özel eğitimleri ve uygulamaları içeren, sağlık bakımı alanındaki teknolojik ilerlemeler ve araştırma sonuçlarından sürekli haberdar olmayı gerekli kılan bir hemşirelik alanıdır. Günümüzde tıbbi bilgi ve teknoloji hızla gelişmektedir. Gelişmelerin bakım ortamlarına yansıtılması hemşirelerin bu gelişmelerden haberdar olması, bilginin paylaşılması ve özellikle kendi uygulamalarının etkinliğini meslektaşlarına aktarma yolu da etkili olabilmektedir” dedi.
Bilgili ve deneyimli hemşireye en fazla ihtiyaç duyulan alanın yoğun bakım olduğunu ifade eden Dr. Yava, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin bilinçli, özverili ve bilimsel bilgiye dayanan bakımları sağlık bakım kalitesinin en önemli bileşenleri olduğunun altını çizdi.
İki gün süren kongrenin bilimsel programında temaya uygun olarak hasta ve yakınlarıyla hemşire, hekim, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık çalışanlarının, yoğun bakımın fiziki, sosyal ve psikolojik çevresinin bir bütün olarak ele alınmasına olanak sağlayan konferanslar, paneller ve tartışmalı forum programları düzenlendi. Alanında uzman 40’ın üzerinde akademisyen ve klinisyen konuşmacı tarafından yapılan sunumlarla kongre tam bir bilimsel şölene dönüştü.

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
AB heyeti Türkiye'ye geliyor!AB heyeti Türkiye'ye geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.