Yoğun bakım hemşireliğinin geleceği konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından her yıl düzenlenen 3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’nde yoğun bakım hemşireliğine dair bilgiler paylaşılarak, mesleğin zorlukları ve geleceği hakkında konuşuldu. Ulusal boyutta özel bir mekanda düzenlenen kongreye ülke genelindeki pek çok hastane ve üniversiteden hemşireler, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Katılımın ve bilimsel içeriğin yoğun olduğu kongrenin teması bu yıl “Yoğun bakım hemşireliği fark oluşturur” olarak belirlendi. Kongre başkanlığını HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Prof. Dr. Nermin Olgun’un yaptığı kongrenin birinci gününde yoğun bakım hemşirelerinin uygulamalarında en fazla ihtiyaç duydukları tıpta, “EKG yorumlama” ve “Mekanik Ventilasyon” konularında iki ayrı kurs programı yaklaşık 110 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Kursiyerlerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirilen kursların konularını ve sunumlarını çok yararlı buldukları ve ilgiyle izledikleri gözlendi.

"Teknoloji ayrıcalık değil, zorunluluktur”

Kongrenin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Hepimizin bildiği gibi yoğun bakım üniteleri fiziksel durumu ağır olan hastaların bakımının sürdürüldüğü, hastanenin en karmaşık biyomedikal cihazlarla bulunduğu ileri teknoloji, bilgi ve performans gerektiren bölümlerdir. Yoğun bakım hemşiresi de karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastalara ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulayan, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kuran sağlık profesyonelleridir. Teknolojiyi kullanmanın ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk haline dönüştüğü günümüz koşullarında, yoğun bakım hemşirelerinin sürekli değişmekte ve gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlayabilmesi ve sunduğu fırsatlardan yararlanması için yeterli bilgi, beceri ve tutum kazanması gerekmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde teknolojinin yoğun kullanımı bunu zorunlu kılmaktadır” diyerek hemşirelere teknolojinin önemini anlattı.

“Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de sağlık bakımı verileridir”

HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise "Yoğun bakımlar, hemşireler için diğer çalışma alanlarından farklıdır. Yoğun bakım hemşireliği çok özel eğitimleri ve uygulamaları içeren, sağlık bakımı alanındaki teknolojik ilerlemeler ve araştırma sonuçlarından sürekli haberdar olmayı gerekli kılan bir hemşirelik alanıdır. Günümüzde tıbbi bilgi ve teknoloji hızla gelişmektedir. Gelişmelerin bakım ortamlarına yansıtılması hemşirelerin bu gelişmelerden haberdar olması, bilginin paylaşılması ve özellikle kendi uygulamalarının etkinliğini meslektaşlarına aktarma yolu da etkili olabilmektedir” dedi.

Bilgili ve deneyimli hemşireye en fazla ihtiyaç duyulan alanın yoğun bakım olduğunu ifade eden Dr. Yava, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin bilinçli, özverili ve bilimsel bilgiye dayanan bakımları sağlık bakım kalitesinin en önemli bileşenleri olduğunun altını çizdi.

İki gün süren kongrenin bilimsel programında temaya uygun olarak hasta ve yakınlarıyla hemşire, hekim, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık çalışanlarının, yoğun bakımın fiziki, sosyal ve psikolojik çevresinin bir bütün olarak ele alınmasına olanak sağlayan konferanslar, paneller ve tartışmalı forum programları düzenlendi. Alanında uzman 40’ın üzerinde akademisyen ve klinisyen konuşmacı tarafından yapılan sunumlarla kongre tam bir bilimsel şölene dönüştü.