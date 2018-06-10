Beyin ölümü gerçekleşen 35 yaşındaki bir hastanın bağışlanan kalbi Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği özel uçakla Mersin'den getirilerek 6 saatlik başarılı bir ameliyatla Kaya'ya nakledildi.

Tedavisi 2 yıl öncesine kadar ilaçlarla yapılan Kaya, sağlık durumunun bozulması üzerine kalp nakli listesine alındı. Durumu düzelmeyen Kaya'ya iki ay önce de kalp destek cihazı takıldı.

Kalp naklinin ardından sağlığına kavuşan Osman Zeki Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımda hayatının en zor 5 gününü yaşadığını, doktorların "Gözünaydın uygun kalp bulundu" dedikleri anı hala unutamadığını söyledi.

Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Kaya, "Çok zor günler yaşadım çok kötüydü ama kalp nakli oldum sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Allah hiç kimseye böyle bir hastalık vermesin, herkese iyilik versin. Bundan sonra kalbime iyi bakacağım, söz veriyorum." dedi.

Ailesinin, özellikle de eşinin bu süreçte çok üzüntüler yaşadığını anlatan Kaya, bir an önce iyileşip, ayağa kalkıp eskisi gibi onlarla vakit geçirmek istediğini ifade etti.

- "En güzel Babalar Günü hediyesi"

Kaya'nın 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Kaya da eşinin sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

"Organ naklinde bulunan aileye çok teşekkür ederim. Nakil yapan aile üzülmesin, kapımız her zaman onlara açıktır. Onların canlarıysa benim de canımdır. Allah herkese bu sevinç duygusunu yaşatsın. Bana, 'Ölürsek de ikimiz bir ölelim' dedi. 'Elimi hiç bırakma' dedi. Ben de hiç bırakmadım."