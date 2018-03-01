Yoğun trafiğe yakın oturanlarda işitme kaybı riski daha fazla 

"5-10 yıl gibi uzun sürelerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde 80, 85 desibele veya daha yukarılara çıkan bir ses ortamı var. Bu ses, pencereniz açıksa içeriye gelmesi mümkün. İç kulak buna 8 saat kadar dayanabilir. Trafik saatleri dışında da kişiler sese maruz kalıyorsa, müzik dinliyorsa bu süre 8 saati geçecek demektir. Dolayısıyla bu kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çift cam ile ses önlenebilir."

"GÜN İÇİNDE EN FAZLA 1 SAAT KULAKLIKLA MÜZİK DİNLENMELİ"

9-15 yaş grubu arasındaki gençlerde tiz seslerde işitme kaybının ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Kıroğlu bunun en önemli nedeninin teknolojik gelişmeler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kıroğlu, gençlerde kulaklıkla uzun saatler müzik dinlemenin ve kulaklık takarak oyunlar oynamanın yüksek desibel seslere maruziyeti arttırdığını belirtti ve son çalışmalarda yüzde 15'e varan bir işitme kaybı maruziyeti olduğunu ve bunun da her 6 çocuktan 1'inde görülmesi anlamına geldiğini söyledi. Prof. Dr. Kıroğlu gençlerin gün içerisinde en fazla 1 saat kulaklıkla müzik dinleme hakkı olduğunu bilmeleri gerektiğini de açıkladı.

"İŞİTME KAYBI OLANLARDA BUNAMA RİSKİ ARTIYOR"

Yaşlılarda bunama ile işitme kaybı arasında da bir ilişki olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kıroğlu, her işitme kaybı yaşayan yaşlıda bunamanın görülmediğini ama bunama başlayan yaşlılarda işitme kaybının bunamayı hızlandırabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bunama ve işitme kaybı eğer damar hastalığı zemininde gerçekleşiyorsa birbiriyle alakalı ama birbiriyle alakalı olmasa bile tek başına işitme kaybı olan bir insanın bunamaya gitme ihtimali daha yüksektir. Bunaması olan bir insanın da işitme ile alakasının sağlanması için işitmenin daha iyi olmasını sağlanmasının çok büyük yararı vardır. Dolayısıyla birbirlerini etkileyebilecek iki hastalıktan söz ediyoruz.